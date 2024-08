video suggerito

Il Chelsea prova a convincere Osimhen con i suoi idoli: riceve chiamate da Drogba e Obi Mikel I due ex giocatori sono in continuo contatto con Osimhen per convincerlo a firmare per il Chelsea: puntano tutto sulla storia del club. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Il Chelsea è in pressing per Victor Osimhen e può contare su due agenti speciali che sono dalla sua parte. Da giorni John Obi Mikel e Didider Drogba stanno cercando di persuadere l'attaccante del Napoli, tifoso dei Blues da quando era un ragazzino: il matrimonio sembra perfetto ma fin qui diversi ostacoli hanno impedito alla trattativa di concretizzarsi, nonostante manchino pochissimi giorni all'inizio della nuova stagione.

Gli agenti speciali del Chelsea: in missione per Osimhen

Due personalità di spicco del club inglese sono in continuo contatto con il nigeriano per convincerlo a trasferirsi in Premier League. A svelarlo è stato lo stesso Obi Mikel che ha raccontato di diverse chiamate e messaggi con Osimhen dal momento in cui si è aperta la prospettiva di u passaggio al Chelsea.

L'ex giocatore vuole assicurarsi che i Blues siano in cima alla sua lista delle priorità: "Spero che i tifosi del Chelsea lo vedano finalmente arrivare al club. Mi assicurerò di mandargli quei messaggi di testo e quelle chiamate, assicurandomi che il Chelsea sia la sua massima priorità".

In campo è sceso anche il suo idolo di sempre, Drogba. Osimhen non ha mai nascosto la grande ammirazione che prova nei confronti dell'ex attaccante che potrebbe essere la carta vincente per il Chelsea per convincerlo. Anche lui, come rivelato da Obi Mikel, ha già parlato con il nigeriano: "Didier sta anche parlando con lui, condividendo le sue idee e cosa significa il club per noi. Vogliamo tutti vedere Victor arrivare al club. Se succede, succede. È una cifra enorme per il trasferimento, ma se riusciamo a eguagliarla e portarlo al club, sarebbe assolutamente fantastico".

Gli inglesi sono in cima alla lista

Dal canto suo Osimhen non ha mai disdegnato la corte del Chelsea. Le telefonate e i messaggi dei due ex calciatori rafforzano solo un legame già esistente per motivi di tifo. Lo assicura Obi Mikel: "Ma sembra che ami il club e voglia venire al Chelsea. Sono sicuro che tutti i grandi club vogliono ingaggiarlo. Penso che se potessimo assicurarci la sua firma sarebbe fantastico per il club".