Il Chelsea fa infuriare un Paese intero presentando Joao Felix: dai social sparisce subito tutto Qualcosa è andato storto al momento della presentazione ufficiale social di Joao Felix al Chelsea. Il club è stato costretto a fare un passo indietro.

A cura di Marco Beltrami

Il Chelsea è uno dei club più attivi sul calciomercato in questa sessione invernale. Dopo aver prelevato Badiashile, i Blues hanno ufficializzato anche l'ingaggio di Joao Felix dall'Atletico Madrid. Operazione che si è chiusa con la formula del prestito per 9 milioni di sterline, con i londinesi che pagheranno al talento portoghese un ingaggio da 5.3 milioni. Una mossa necessaria per rinforzare il reparto offensivo di Potter in difficoltà, con la speranza di risollevare le sorti di un Chelsea che vuole recuperare terreno in Premier League. L'inizio dell'avventura di Joao Felix al Chelsea, è stato un po' particolare.

Il motivo è legato alla presentazione ufficiale dell'ex Benfica nel club londinese. La trattativa tra le due società è stata abbastanza rapida, anche perché la distanza tra l'attaccante e l'allenatore dei Colchoneros Diego Simeone era diventata incolmabile. I tifosi del Chelsea non vedevano l'ora di ricevere la conferma ufficiale dell'operazione, che è arrivata sui social, come spesso accade in questa circostanza. Ed è qui che si è verificato il corto circuito che non ha passato inosservato, sollevando un vero e proprio caso.

Il post del Chelsea su Joao Felix poi rimosso

Per ufficializzare l'arrivo di Joao Felix, il Chelsea ha postato una foto del colpo di mercato con indosso già la maglia dei Blues mentre è comodamente seduto con espressione soddisfatta. Niente di particolare dunque, anche se però i più attenti hanno notato qualcosa che non andava nella didascalia d'accompagnamento e in particolare nell'hashtag: "L'artista è arrivato. Benvenuto al Chelsea Joao Felix! #HolaFelix".

Tanti tifosi portoghesi, non hanno potuto fare a meno di sottolineare come quel saluto di benvenuto contenuto nell'hashtag non fosse appunto portoghese, ma spagnolo. "Hola" infatti è la parola spagnola utilizzata per "ciao", mentre sui social il Chelsea avrebbe dovuto scrivere "Ola", versione portoghese per il saluto. A quel punto ecco tantissimi commenti e post da parte dei sostenitori lusitani, che non hanno perso tempo per invitare la società a fare un passo indietro.

"#HolaFelix" ragazzi, potreste voler ricontrollare la sua nazionalità", e poi "Non arrabbiarti con #HolaFelix. È normale che le squadre inglesi non sappiano la differenza", e infine "Pensano che in Portogallo si parli spagnolo. Considerando che è un club inglese, non c'è da stupirsi". E infatti il post è sparito, sostituito poi da altri senza riferimenti al benvenuto. Pace fatta e incidente diplomatico messo da parte.