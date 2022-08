Il calciatore più anziano al mondo ha 60 anni: gioca ininterrottamente dal 1976 Continua l’incredibile carriera di Robert Carmona, che dal 2017 è il calciatore più anziano al mondo, come certificato ufficialmente dal Guinness dei primati. L’uruguaiano ha appena cominciato la 45sima stagione consecutiva.

A cura di Paolo Fiorenza

L'ex genoano Kazu Miura gioca ancora in Giappone alla bella età di 55 anni, ma non è lui il calciatore in attività più anziano al mondo. Il primato spetta a Robert Carmona, che è appena sceso in campo nella prima partita della nuova stagione della quarta divisione uruguaiana: il veterano gioca ufficialmente a calcio da più di 45 stagioni ininterrottamente.

Quando nel 2017 entrò nel Guinness dei primati per essere il calciatore più longevo al mondo, Carmona ebbe una botta di notorietà che nelle ultime ore si è ravvivata per aver giocato una nuova partita con la maglia del Club Social y Deportivo Hacele Un Gol A La Vida. Sebbene la sua squadra abbia debuttato con una sconfitta per 3-1 contro l'Unión de San José nella Serie D del calcio uruguaiano, il risultato passa in secondo piano per il 60enne, che continua a rendere sempre più inattaccabile il suo record. Leader riconosciuto della formazione, indossa ovviamente la fascia di capitano.

"Nella storia del calcio mondiale a livello ufficiale ci sono stati 10 o 15 calciatori longevi, ma la maggior parte di loro ha interrotto la propria attività ed è tornata a giocare per un club molti anni dopo. Nel mio caso gioco ininterrottamente da quando ho iniziato la mia carriera professionistica nel 1976 – spiega Carmona – Non potrei definire in modo semplice quale sia la mia formula della longevità. I fattori sono diversi: una buona alimentazione, disciplina nell'allenamento, stare lontano da una vita sedentaria, da alcol e droghe, e nonostante abbia avuto una vita difficile fin dall'infanzia, ho sempre mantenuto un atteggiamento molto positivo".

"È necessaria una forte convinzione per credere che i sogni diventeranno realtà, uno ci mette la testa – aggiunge il veterano – Nella mia vita non esiste ‘non puoi'. Sento di aver ricevuto un regalo e di non averlo sprecato, mi sento molto vivo e con l'energia di un giovane". Al confronto Buffon e Ibrahimovic sembrano due ragazzini…