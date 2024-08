video suggerito

Il Cagliari fugge con Piccoli, il Como lo riacciuffa con Cutrone: al Sant’Elia pareggio ed emozioni Piccoli apre le marcature in Cagliari-Como a fine primo tempo, nella ripresa ci pensa Cutrone a ristabilire l’equilibrio al Sant’Elia. Nella ripresa i lariani provano la vittoria in trasferta ma Nico Paz e Cerri sprecano facilissime occasioni sotto porta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A Cagliari il Como sfiora il clamoroso successo con un secondo tempo strepitoso ma troppo ricco di errori sotto porta. Sardi in vantaggio per primi nel primo tempo con Piccoli, poi solo lariani: prima la rete di Cutrone su assist di Strefezza poi occasioni d'oro firmate Nico Paz e Cerri. Alla fine, però, le due squadre si dividono la posta in gioco.

Cagliari avanti, ci pensa Piccoli prima dell'intervallo

Il Cagliari prova il forcing iniziale feroce per sorprendere il Como di Fabregas: gli uomini di Nicola hanno la partita in mano, con i lariani che hanno il merito di affrontare la sfida a testa alta. Ne nasce in primo tempo pimpante e non privo di emozioni, per una partita maschia in cui l'arbitro Di Bello ha deciso per una direzione all'inglese, fischiando poco e facendo giocare molto. Ne approfittano i padroni di casa che si guadagnano le occasioni migliori, con Luvumbo che colpisce il palo sullo 0-0.

Reazione Como: Strafezza inventa, Cutrone segna

Il vantaggio cagliaritano però arriva in modo meritato poco prima della fine del primo tempo: a risolvere la situazione ci pensa Piccoli che trova la prima rete stagionale personale e della sua squadra facendo esplodere il Sant'Elia che si gode l'intervallo cullando il sogno della vittoria. Nella ripresa però Fabregas mette mano alla propria squadra, ribaltando di fatto l'inerzia del match: i lariani si riversano alla ricerca del pari che arriva sull'asse Strafezza-Cutrone. 1-1 e tutto di nuovo in perfetto equilibrio con entrambe le squadre che provano a non accontentarsi.

Como in crescendo, ma il Cagliari regge l'urto finale

Sono gli ospiti a prendere in mano il match con il Cagliari che si richiude a riccio e si affida sempre più spesso a Scuffet che deve risolvere in più di una occasione una situazione improvvisamente complicatasi. Fabregas cambia 4 giocatori in 15 minuti, sfiorando il clamoroso vantaggio al 71′ con Nico Paz. Ma il risultato non sbloccherà più anche se l'ultimo sussulto sarà del Como un errore incredibile di Cerri sotto rete.