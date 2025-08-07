Il Borussia ha ridotto il budget mercato a causa delle cucine dello stadio: sono costate una fortuna

Il Borussia Dortmund costretto a tagliare quasi tutto il budget previsto per il mercato perché ha dovuto rifare la cucina dello stadio. Il costo è stato a dir poco esagerato.

Nella lista "nuovi acquisti" del Borussia Dortmund figura soltanto una voce, ovvero quella relativa all'acquisto di Jobe Bellingham, fratello del fenomeno del Real Madrid. Il 19enne è di fatto l'unico colpo messo a segno dal club tedesco che in questa sessione di mercato si è trovato in netta difficoltà nel riuscire a portare avanti un mercato degno di nota. Tutto a causa di un budget ridottissimo che ha visto la proprietà intervenire in maniera netta.

C'è stata una spesa inaspettata che come ha sottolineato la Bild ha messo in difficoltà il Borussia Dortmund il quale ora dovrà anche rivedere le proprie strategie di mercato. Di fatto poche settimane fa c'è stata un'ispezione allo stadio da parte dell'ufficio igiene in cui visitando l'impianto di Dortmund ha dichiarato l'intera cucina obsoleta e inaccettabile. Il club a quel punto è stato costretto a sostituirla completamente, con una spesa di undici milioni di euro. Una somma assolutamente alta per una cucina che ha messo a dura prova l'economia del club.

Jobe Bellingham in azione con la maglia del Borussia Dortmund.

A questo punto il budget a disposizione del direttore sportivo Sebastian Kehl e dell’amministratore delegato Lars Ricken per operazioni in entrata si attesta tra i 30 e i 40 milioni di euro. Una cifra che, con le valutazioni attuali di mercato, ormai arrivate a cifre elevatissime, consente al massimo l’acquisto di due profili di medio-alto livello. Nono sono bastati dunque gli introiti di Champions e Mondiale per Club affinché si potesse ovviare a questa situazione. Solo il mercato in uscita di fatto potrebbe salvare il Borussia Dortmund.

I giocatori in uscita del Borussia complicano la situazione

Anche in questo caso però il club non è riuscito a vendere nessuno dei giocatori con un ingaggio elevato. In rosa ci sono anche ben cinque giocatori il cui contratto scadrà il prossimo anno: Niklas Süle, Emre Can, Pascal Groß, Salih Özcan e Julian Brandt. Un loro mancato rinnovo o cessione rischia di far perdere valore patrimoniale o liberare slot a parametro zero. Insomma, una situazione che il Borussia mai pensava di dover affrontare, soprattutto per via della spesa inaspettata di certo a dir poco esagerata.