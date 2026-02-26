Il Bologna soffre, poi il gol di Joao Mario archivia il Brann: felsinei agli ottavi di Europa League

Dopo un primo tempo di sofferenza, con Skorupski decisivo per mantenere la porta inviolata, il Bologna nella ripresa ha avuto la meglio del Brann, grazie alla rete di Joao Mario. L’1-0 del Dall’Ara replica quello dell’andata in Norvegia e qualifica i felsinei agli ottavi di Europa League: affronteranno una tra Roma e Friburgo, domani il sorteggio.

Durante il primo tempo di Bologna-Brann, partita di ritorno del playoff di Europa League, qualcuno sicuramente avrà pensato alla ‘maledizione norvegese' che negli ultimi tempi si è abbattuta sul calcio italiano: prima gli azzurri di Gattuso sono stati costretti dalla nazionale di Solbakken agli spareggi di marzo per andare ai Mondiali, poi l'Inter è stata umiliata in Champions dal Bodo Glimt.

E il Brann, che pure all'andata aveva perso in casa 1-0, sembrava avviato a fare agli uomini di Italiano lo stesso scherzetto, viste le occasioni che fioccavano dalle parti di Skorupski nei primi 45 minuti, con parate decisive del portiere polacco e anche un salvataggio sulla linea di porta. Poi fortunatamente per il Bologna (e per le residue chance dell'Italia di avere un quinto posto in Champions il prossimo anno), gli ospiti sono rimasti in 10 e la partita si è messa in discesa, così come la qualificazione agli ottavi, sigillata dal gol di Joao Mario nel secondo tempo, per l'1-0 finale che replica il risultato dell'andata in Norvegia.

L'inizio del match è stato da incubo per un Bologna sceso in campo davvero con un approccio sbagliato, mentre dall'altra parte il Brann ha spinto a tutta dal primo minuto. Le urla di Italiano hanno squarciato l'aria del Dall'Ara, ma la partita non si è smossa dalla sensazione che fossero i norvegesi quelli che potevano sbloccare il risultato. Ci sono voluti tre grandi interventi di Skorupski per mantenere la porta rossoblù inviolata.

Al 37′ l'episodio che ha dato la spinta al Bologna per evitare la beffa: Sorensen è stato espulso con rosso diretto per un intervento scomposto su Freuler. E infatti il secondo tempo ha visto uno spartito diverso. Una grande parata di Dyngeland sul colpo di testa di Lucumí che era indirizzato nel sette ha preceduto di poco la rete di Joao Mario, messa a segno al 56′ dall'ex juventino con un destro secco sul primo palo scoccato dall'interno dell'area.

Da lì la partita è stata messa in ghiaccio dal Bologna, che non ha avuto più problemi a controllare le operazioni e portare a casa il prezioso 1-0 che vale gli ottavi di Europa League: appuntamento a domani per il sorteggio da cui si conoscerà l'avversario dei rossoblù, sarà una tra Roma e Friburgo.