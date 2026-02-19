Il ranking dell’Italia per il 5° posto Champions si fa disperato dopo i ko di Juve, Inter e Atalanta

La situazione dell’Italia nel ranking Uefa ora è disperata. Il 5° posto Champions nella prossima stagione sembra a dir poco difficile dopo le sconfitte di Juventus, Atalanta e Inter.

La settimana di Champions per l'Italia è stata a dir poco disastrosa. Ben 3 sconfitte su 3 per Juventus, Atalanta e Inter e la sensazione che il quinto posto ulteriore in Champions si allontani sempre di più. L'Italia è infatti scivolata ora al quinto posto nel ranking stagionale UEFA il quale ha fine stagione premierà le due nazioni che faranno più punti con le proprie squadre nelle tre competizioni internazionali: Champions Europa League e Conference.

In tal senso in questo momento sarebbero Inghilterra e Germania ad aggiudicarsi questo bonus con il Portogallo che scivola in terza posizione tallonato però da una Spagna che continua ad accumulare punti scalando posizioni. Un crollo totale dell'Italia tra l'ultimo turno della fase campionato di Champions e l'andata dei playoff valida per l'accesso agli ottavi. In questo modo servirà un'impresa, visti anche i punteggi maturati dalla Juventus e in parte da Inter e Atalanta, per provare a restare nel torneo sperando nel ribaltone al ritorno.

A questo punto sono da monitorare però anche la Roma e il Bologna in Europa League così come la Fiorentina in Conference. Le squadre che giocano in Champions di certo però possono conquistare complessivamente più punti rispetto a quelle che si trovano in Europa League o in Conference, rispettivamente con un massimo di 29,5, 23 e 20,5 punti. Appare in questo momento però già complicato pensare che l'Inghilterra possa cedere la testa della classifica con questo ritmo assolutamente perfetto. La corsa sarà dunque da fare sulla seconda posizione oggi occupata dalla Germania che – come l'Italia – con 6 squadre in corsa su 7 in partenza punta al bonus.

Il posto in più in Champions di fatto nasce quando è stato introdotto il nuovo format della Champions che vede la partecipazione di 36 squadre, con un girone unico e otto partite (contro altrettanti avversari differenti) per ogni formazione, sempre con divisione in quattro fasce. L'Italia riuscì a disputare la scorsa stagione proprio con una squadra in più in Champions, ovvero il Bologna, proprio dopo aver centrato la seconda posizione nel ranking Uefa nella stagione precedente. La sorpresa in questo momento è il Portogallo ma la Spagna sta risalendo tantissimo guadagnando punti.