All'indomani della sonora sconfitta interna del suo Milan contro l'Atalanta, Zlatan Ibrahimovic stupisce tutti. Come? Mostrandosi completamente pelato sui social. Realtà o fake? Si tratta di un fotomontaggio, di pregevole fattura per Ibra che ha accompagnato l'immagine con un misterioso "All in". Il motivo di questa foto insolita? Probabilmente potrebbe trattarsi di un riferimento al caso del suo neo-compagno Mario Mandzukic, che su Fifa 21 è stato riprodotto calvo, scatenando la perplessità dei giocatori.

Ibrahimovic pelato sui social, ma è un fotomontaggio

Un Ibrahimovic completamente senza capelli ha fatto capolino sui campi di Milanello. La foto del bomber svedese con questo drastico cambio di look, è stata postata dal diretto interessato sui social. In tanti hanno pensato ad una decisione a sorpresa per l'esperto centravanti stanco della folta chioma. In realtà si tratta di un fotomontaggio, talmente curato da sembrare vero. Si tratta infatti di una foto relativa al passato, a cui il giocatore ha deciso di fare un ritocco, aggiungendoci poi una frase nota ai pokeristi, che significa "Tutto per tutto".

Perché Ibrahimovic si è mostrato senza capelli su Instagram

Come mai Ibrahimovic ha deciso di mostrarsi pelato? La foto potrebbe essere un riferimento ad un caso legato al popolare videogame FIFA 21, in cui è stato caricato un Mario Mandzukic, completamente senza capelli. Una situazione che è accaduta anche in passato per altri calciatori, e su cui poi gli sviluppatori del videogioco hanno dovuto fare dietrofront, rimediando con le immagini più somiglianti ai reali tratti somatici. D'altronde proprio Ibra si è reso protagonista nei mesi scorsi di uno sfogo contro il videogioco relativo alla concessione dei diritti per utilizzare nomi e caratteristiche delle stelle del calcio.