Ibrahimovic chiede a Helena di sposarlo, ma lei gli dice no: “Non avrà una seconda possibilità” Zlatan Ibrahimovic svela il rifiuto oppostogli dalla compagna Helena alla sua proposta di matrimonio: “Ha avuto una possibilità, non ne avrà una seconda”.

A cura di Paolo Fiorenza

Nella lunga intervista concessa Oltremanica a Piers Morgan, Zlatan Ibrahimovic di frasi a effetto ne pronuncia tante, in linea col suo personaggio, ma sotto i fuochi d'artificio della sua consueta arroganza il 42enne campione svedese nasconde anche qualche tenera verità. Una in particolare, riguardante il rapporto con la compagna Helena Seger, che va avanti da oltre 20 anni e dal quale sono nati i due figli dell'ex milanista, Maximilian e Vincent.

L'ex modella svedese, che ha 11 anni più di Ibra, ha un carattere non meno forte del gigante di Malmoe: l'aneddoto che Zlatan ha raccontato dice molto della loro relazione, scolpita nella durezza del granito. L'ex attaccante ha spiegato al giornalista il motivo per cui non è sposato nonostante stia con Helena da così tanto tempo. Quando gli è stato chiesto perché non si fosse mai proposto, Ibrahimovic ha risposto: "L'ho fatto. Lei ha detto di no. È così forte".

Zlatan Ibrahimovic e la compagna Helena Seger in tribuna a San Siro lo scorso giugno

"È successo un paio di anni fa, le ho detto: ‘Dopo 20 anni meriti di sposarti con me'. Lei ha risposto: ‘Non ho bisogno di essere sposata con te per stare con te'. Lei è forte, molto forte – ha spiegato Ibra, facendo capire che il rifiuto era stato paradossalmente apprezzato da lui – Penso che sia bello, perché se lo fai, guadagni più rispetto da parte mia, perché non devo vincere sempre".

Tuttavia, pur con tutto l'apprezzamento, Ibrahimovic ha lasciato intendere che il suo ego era stato leggermente colpito dalla vicenda. Quando gli è stato chiesto se avrebbe rifatto in futuro la domanda a Helena, Zlatan è stato secco: "No, ha avuto una possibilità, non ne avrà una seconda. Ma ha due figli da me, quindi è ancora più grande che essere sposati".

La coppia sta assieme dal 2002 e ha due figli: Maximilian, 16 anni, e Vincent, 14

Idea condivisa dalla 53enne compagna: "Mi ha detto: ‘Ascolta, non ho bisogno di sposarti per dimostrare che sto insieme a te e che abbiamo due maschi'. E ad essere sincero, non ho bisogno di un pezzo di carta per dimostrare che lei è mia. Lei è mia qualunque carta abbiamo tra noi".