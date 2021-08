“I nuovi diamanti di Parigi”: il PSG presenta Messi, Donnarumma, Wijnaldum, Ramos e Hakimi ai tifosi Il Paris Saint-Germain nei minuti precedenti alla sfida valida per il secondo turno della Ligue 1 2021/2022 contro lo Strasburgo ha presentato ai tifosi i cinque nuovi arrivati nella rosa di Mauricio Pochettino. Hakimi, Wijnaldum, Donnarumma, Sergio Ramos e Messi: prima del riscaldamento hanno scaldato il pubblico del Parco dei Principi.

A cura di Vito Lamorte

Prima Hakimi, poi Wijnaldum e a seguire Donnarumma, Sergio Ramos e Messi. Il Paris Saint-Germain nei minuti precedenti alla sfida valida per il secondo turno della Ligue 1 2021/2022 contro lo Strasburgo ha presentato ai tifosi i cinque nuovi arrivati nella rosa di Mauricio Pochettino. Il club parigino si sono mossi sul mercato come nessuno in questa estate e adesso la rosa che hanno a disposizione è davvero stellare: loro stessa hanno ribattezzato i nuovi acquisti come "I nuovi diamanti di Parigi". Era stata annunciata già nei giorni scorsi un evento che avrebbe preceduto il riscaldamento pre-match per permettere ai tifosi di salutare i nuovi beniamini: palco in mezzo al campo, la giornalista Anne-Laure Bonnet a presentare i calciatori e i supporter che hanno omaggiato i nuovi acquisti con cori e striscioni.

Gli occhi erano tutti per Leo Messi, che dopo la presentazione ufficiale degli scorsi giorni è stato accolto con un boato dai tifosi e ha affermato: "È stata una settimana speciale per me, essere accolto in questo modo è incredibile. Ringrazio Parigi, sono davvero felice di essere qui. Non vedo l’ora di vivere questo nuovo progetto, ho voglia di entrare in campo e sfruttare al massimo questa stagione. Credo molto in questo progetto”.

All'evento erano presenti anche Javier Pastore, primo acquisto dell'era Al-Khelaifi, e Ludovic Giuly, ex calciatore del PSG e ora opinionista televisivo.

Non è tutto filato liscio al Parco dei Principi: al momento in cui sono state annunciate le formazioni il nome di Kylian Mbappè è stato fischiato da buona parte dello stadio della capitale francese ed è la prima volta che questo accade. I rumors dei giorni scorsi, che vorrebbero la stella transalpina poco contenta dell'acquisto di Messi non sono stati apprezzati dai supporter del PSG, che hanno manifestato il loro dissenso nel giorno del loro ritorno sugli spalti. Una situazione molto complessa per Pochettino, Leonardo e Al-Khelaifi dopo le dichiarazioni dei giorni scorsi.