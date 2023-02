I muscoli di Hulk non possono permettersi il giorno di riposo: l’allenamento è sfiancante L’Atletico Mineiro ha postato le immagini dell’allenamento in palestra di Hulk nel giorno libero concesso alla squadra.

A cura di Marco Beltrami

Hulk sta vivendo una vera e propria seconda giovinezza nell'Atletico Mineiro. Il poderoso centravanti brasiliano nonostante le 36 primavere continua a lasciare il segno a suon di prestazioni, come confermato dai cinque gol segnati in tre partite giocate. Un rendimento figlio anche di quel fisico eccezionale che lo ha sempre contraddistinto e su cui, l'ex di Porto e Zenit San Pietroburgo, lavora senza sosta.

Givanildo Vieira de Souza si era preso la scena negli scorsi giorni con la punizione siluro, che ha fatto il giro del mondo. Pallone calciato a 120 km/h da parte del bomber e leader in campo della formazione brasiliana, che ha dimostrato di non avere perso lo smalto in termini di potenza. Tutto questo grazie ad una capillare e costante attenzione al fisico e all'alimentazione: durante le partite Hulk arriva a perdere anche più di 5 litri di liquidi, e per questo è necessaria la costante idratazione.

Non ha un fisico come quelli degli altri il sudamericano dotato di muscoli importanti, che gli sono costati anche il soprannome legato al celebre personaggio dei fumetti e del cinema. Per questo, anche andando avanti con gli anni, Hulk non può concedersi eccessivo relax. Ecco allora che anche nella giornata di riposo, il muscoloso bomber è costretto ad allenarsi. Mentre tutta la squadra si gusta una giornata libera, sulla strada che porta al prossimo impegno in programma lunedì, Hulk lavora in una palestra privata.

Esercizi durissimi per il centravanti, ad altissima intensità sotto lo sguardo attento del suo preparatore. Un allenamento sfruttando tutta una serie di attrezzi pesanti, in stile "funzionale" per Hulk che con le espressioni del volto rende bene l'idea della fatica e degli sforzi effettuati. Grande sacrificio dunque da parte dell'attaccante, celebrato anche dal suo club che ha postato il video della sessione extra del suo giocatore con queste parole: "Il livello della pausa dopo aver deciso la partita di ieri…". Insomma Hulk ha bisogno di lavorare duro per restare al top, un buon esempio per tutti i suoi più giovani compagni.