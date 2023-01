Hulk si pesa in diretta per dimostrare che è vero, perde 6 chili durante la partita: il motivo L’attaccante brasiliano Hulk ha dovuto fare i conti nuovamente con un fenomeno che conosce molto bene. Ha perso 6 kg durante una partita.

A cura di Marco Beltrami

Givanildo Vieira de Souza, meglio conosciuto nel mondo del calcio come Hulk, ha dato tutto per l'Atletico Mineiro nella sfida contro il Tombense. L'attaccante 36enne ex di Porto e Zenit ha segnato il gol vittoria per la sua squadra, impreziosendo così una prova a dir poco generosa. La dimostrazione di quanto il poderoso bomber si sia speso per la sua squadra è arrivata al momento delle misurazioni di rito nel post-gara, con una rilevazione sul peso letteralmente impressionante.

Come certificato anche da un video pubblicato proprio dal Mineiro, Hulk si è pesato prima e dopo il match. La differenza di chili riscontrata dalla bilancia è stata notevole visto che Hulk in pratica è passato da 97.6 kg a 91.9 kg. In meno due ore di intensa attività agonistica insomma, il centravanti brasiliano ha perso 5.7 chilogrammi. Un fenomeno di disidratazione importante legato anche alle condizioni climatiche in cui si è disputata la partita. Gli addetti ai lavori infatti proprio alla luce del gran caldo, hanno preferito anticipare il confronto alle 11 di mattina per evitare temperature altissime. Nonostante tutto però i giocatori hanno comunque dovuto fare i conti con più di 30°.

L'eccessiva sudorazione legata all'intensa attività fisica sostenuta sotto il sole e con grande umidità ha fatto dunque perdere a Hulk più liquidi di quanto ne abbia assunti, nonostante il costante rifocillarsi a bordo campo. Insomma il più classico dei fenomeni di disidratazione, che ha comportato questa eccezionale perdita di liquidi e di conseguenza di peso. Situazione comunque sotto controllo, anche perché lo staff medico dell'Atletico Mineiro è molto attenta ai dati dei suoi calciatori sempre monitorati in campo e fuori. L'unico inconveniente per Hulk è stato quello relativo al test anti-doping, che si è protratto a lungo alla luce dell'assenza dello stimolo ad urinare. Basti pensare che ha lasciato lo stadio dopo tante ore e dopo tantissimi litri di acqua.

Non è la prima volta che Hulk deve fare i conti con questo tipo di situazione. Era già successo nel 2021 in occasione della sfida contro il Flamengo. In quella circostanza la punta aveva perso addirittura 6 kg. Le cose andarono anche peggio, in quanto fu costretto poi a bere ben 30 litri d'acqua pur di poter soddisfare i controlli con l'uscita dall'impianto in tarda notte: "Il controllo antidoping è stato molto faticoso e io ero già molto stanco. Non ho potuto dare un campione per molto tempo, quindi sono rimasto lì per altre quattro ore e ho bevuto una trentina di litri d'acqua per riuscire. È stato molto difficile fornire un campione di urina, ma alla fine è stato possibile".

In quella circostanza fu proprio il fisioterapista del club Roberto Chiari ha fare il punto della situazione spiegando perché Hulk perde così tanto peso: "Suda molto, questo non significa che stia male. Infatti, l'atleta che suda molto utilizza il meccanismo più efficiente per dissipare il calore corporeo, che è attraverso la sudorazione. Questo sudore, quando evapora, permette all'atleta di disperdere il calore corporeo in modo più efficiente. Quindi, perdere molti chili disidratandosi attraverso la sudorazione non è il problema. Richiede solo che prestiamo particolare attenzione all'idratazione. La nostra massaggiatrice, che è accanto al campo, sa già che ad ogni fermata dell'allenamento il primo giocatore che deve ricevere acqua o isotonico è Hulk, perché si disidraterà molto".