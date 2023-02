Hulk calcia fortissimo, il portiere non vede mai il pallone: un siluro a 120 km/h Hulk ha siglato una doppietta nell’ultimo match dell’Atletico Mineiro su punizione, la seconda con un tiro a 120 km/h: il portiere avversario non ha mai visto il pallone.

A cura di Vito Lamorte

Hulk non si smentisce mai. Il calciatore brasiliano dell'Atletico Mineiro è stato protagonista assoluto della vittoria per 3-0 al Democrata SL. L'ex Porto e Zenit ha segnato una doppietta e l'ha fatto a modo suo, riuscendo a infilare per due volte il portiere avversario su calcio di punizione.

Si tratta di due calci da fermo molti diversi tra loro ma che confermano le qualità di Givanildo Vieira de Souza, da tutti conosciuto come Hulk, che fin da quando era giovanissimo aveva sempre messo in mostra la sua grande capacità balistica e la facilità di calcio.

Il classe 1986 si è esibito in due tipi di conclusioni nell'ultima gara. La seconda è quella di cui si sta parlando di più, visto che ha toccato i 120 km/h di velocità. L'esterno offensivo brasiliano, che ha vestito la maglia della Seleçao per 49 volte e segnato 11 gol, ha calciato dai 20 metri e non ha lasciato tempo al portiere per intervenire: l'esterno difensore avversario non ha visto mai il pallone, né quando si è staccato dal piede di Hulk e neanche dopo. Ha potuto solo raccogliere la palla in rete.

Il suo mancino potentissimo è conosciuto da anni ma lui riesce sempre a stupire con queste conclusioni potenti e, allo stesso tempo, precisissime.

Se la seconda punizione è un vero siluro, un dimostrazione di potenza purissima, nel primo caso Hulk ha sfoderato una conclusione più vellutata, che comunque ha toccato i 90 km/h. Non è esente da colpe il portiere del Democrata SL, visto che il tiro è abbastanza centrale, ma probabilmente non si aspettava una conclusione di quella maniera.

Di recente Hulk aveva fatto parlare di sé per il modo in cui perde peso durante le partite: prima della partita contro il Tombense, giocata a 30 gradi, è passato da 97.6 kg a 91.9 kg. In meno due ore di intensa attività il calciatore brasiliano ha perso 5.7 chilogrammi.

Di questo fenomeno aveva parlato già qualche tempo fa il fisiologo dell’Atlético Mineiro Roberto Chiari, che ha spiegato in un’intervista molto dettagliata quale fosse il motivo che portava Hulk a perdere 5 kg a partita a causa della sudorazione: “Suda molto. Il nostro massaggiatore sa che ad ogni stop degli allenamenti Hulk è il primo a dover ricevere acqua”.