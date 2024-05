Motociclista inseguito da un elicottero a 224 km/h prova a nascondere la targa: finisce malissimo Il motociclista spinge il mezzo ben oltre i 200 km/h ma non gli basta per sfuggire agli agenti della Stradale. L’episodio è successo a Valencia: l’uomo ha rischiato la vita per una manovra spericolata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Motociclista temerario, si lancia a folle velocità in autostrada e, per sfuggire alla polizia, cerca di coprire la targa con un movimento spericolato: sposta la gamba per coprire la targa del veicolo. Ma finisce malissimo. Il fatto è successo nella zona a nord di Valencia (in Spagna): quel tratto di autostrada s'è trasformato in una sorta di set da film considerata la modalità e i mezzi scelti dalle forze dell'ordine per stare alle costole del centauro.

L'inseguimento degli agenti in elicottero

Lo hanno inseguito in elicottero tenendo la sua sagoma nel mirino come fosse il puntatore di un videogioco e hanno registrato tutto, a cominciare dalla velocità fino a cui s'è spinto in sella a una Suzuki GSX-R: 221 km/h, come indicato dal rapporto della Stradale. L'uomo indossava il casco e una semplice tuta: doveva aver pensato che quell'equipaggiamento molto essenziale potesse bastare per lasciarsi trascinare dall'ebbrezza di divorare l'asfalto e lasciarsi trascinare dal rombo del motore.

La caccia è andata avanti per un po', almeno fino a quando lo stesso motociclista non s è accorto che la preda era proprio lui. Il rumore prodotto dalle pale del velivolo lo ha insospettito e quando, con un leggero movimento della testa, ha capito che gli agenti avrebbero continuato a tallonarlo fino a bloccarlo la prima reazione avuta è stata di sfuggire, non arrendersi fare di tutto per non essere identificato.

Folle corsa tra le auto: cerca di coprire la targa con una gamba

In un modo o nell'altro non doveva farsi beccare, ma non s'è limitato solo a procedere in slalom tra le vetture, infilandosi in tutti gli spazi possibili per seminare la polizia. Ecco perché ha escogitato un trucco tanto maldestro quanto pericoloso: celare le cifre della targa piegando piazzandoci sopra una parte della gamba.

La torsione del busto e quel movimento disperato si sono rivelati improvvidi. Il motociclista ha perso il controllo del veicolo ma la buona stella non lo ha abbandonato: ha rischiato la vita, però la pelle l'ha salvata.

L'incidente: scivola e si frattura una gamba

La sequenza videoclip di quell'istante è stata terribile: si nota il centauro che prova a passare tra due vetture, ne sfiora una e finisce sull'asfalto scivolando verso i margini della carreggiata. L'automobilista che sopraggiungeva è riuscito a frenare in tempo evitando di travolgerlo. Quanto al motociclista, se l'è cavata con una frattura della gamba e acciacchi vari (ma nulla di particolarmente grave). Ammenda salata e sequestro della moto sono solo un dettaglio rispetto a quanto gli sarebbe potuto accadere.