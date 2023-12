I leoni da tastiera attaccano selvaggiamente Malinovskyi, la moglie risponde: “Questo è terrorismo” Malinovskyi è stato autore di un brutto fallo nel finale di Genoa-Juventus. Lui e sua moglie sono stati bersaglio sui social dei leoni da tastiera, che hanno usato espressioni ignobili.

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La sedicesima giornata di Serie A si è aperta con Genoa-Juventus, una partita non bella ma intensissima che si è chiusa in parità. Nella ripresa ci sono stati due episodi che hanno fatto discutere e non poco. Il primo ha avuto come protagonista Bani, autore di un presunto fallo di mani in area, che né l'arbitro né il VAR hanno giudicato falloso. Mentre il secondo ha visto sotto le luci dei riflettori Malinovskyi, autore di un durissimo intervento ai danni di Yildiz. L'ucraino ha rischiato il rosso, ma è stato solo ammonito. Il fallo del genoano nei minuti di recupero ha scatenato i leoni da tastiera che hanno insultato il calciatori e la moglie, che ha risposto sui social postando alcune terribili offese.

Perché Malinovskyi è finito pesantemente nel mirino degli haters? Intanto perché non c'è limite alla follia umana. Ma il motivo che ha scatenato tutto è stato il fallo dell'estroso trequartista ai danni del turco Yildiz. Un'entrata durissima nel recupero di Genoa-Juve. Massa arriva ed estrae il cartellino giallo. Decisione discutibile, perché ci poteva stare anche il rosso. Fin qui i fatti. Poi il resto, che è davvero brutto, vomitevole, con messaggi postati sui profili social del calciatore e della moglie Roksana, che ha deciso di postare alcuni dei messaggi più brutti e ha risposto a quegli ignobili messaggi.

Roksana Malinovskyi ha postato una stories in cui ha scritto: "Non importa se sei un tifoso della Juventus o una semplice persona. Quando vedi questo, capisci che il nostro mondo sta andando in discesa. Quando a causa di un episodio di gioco involontario, una persona sostiene l’omicidio di persone e bambini in un altro Paese. Questo è terrorismo".

Leggi anche Napoli-Inter, formazioni ufficiali e dove vederla in TV e streaming

Poi ha aggiunto degli screen di alcuni messaggi horror: "Ma quanto è stato bello alzarsi la mattina e vedere la Russia che bombarda l’Ucraina" e "Quanto ho goduto il 24 febbraio 2022" (giorno in cui è iniziata la Guerra in Ucraina). La dolce metà del calciatore genoano ha poi chiuso scrivendo: "In ogni partita puoi contare due o tre di questi falli. Ma questo non significa che il giocatore voglia far male apposta".