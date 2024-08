video suggerito

I giocatori crollano in campo tra vomito e difficoltà respiratorie: colpa dei lacrimogeni della polizia Durante i minuti finali di Atletico Mineiro-San Lorenzo per la Copa Libertadores l’arbitro è stato costretto a sospende per diversi minuti la partita: i gas lacrimogeni lanciati dalla polizia per fermare la rissa sugli spalti hanno avuto effetti devastanti sui giocatori in campo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

22 CONDIVISIONI condividi chiudi

Momenti di paura e panico in Brasile durante la partita di Copa Libertadores tra i brasiliani dell'Atletico Mineiro e gli argentini del San Lorenzo che ha visto violentissimi scontri tra i tifosi ospiti e le forze dell'ordine. Una situazione divenuta ingestibile e che è degenerata per il maldestro intervento della polizia che ha lanciato gas lacrimogeni sugli spalti per disperdere i più facinorosi. Ma ad avere la peggio sono stati i giocatori in campo, crollati a terra tra bruciore agli occhi, attacchi di tosse e difficoltà respiratorie. A tal punto che la partita è stata interrotta diversi minuti per soccorrere i calciatori delle due squadre.

Rissa tra tifosi, la polizia usa manganelli e gas lacrimogeni

I quasi mille tifosi che il San Lorenzo ha portato in visita all'Atlético Mineiro, sono stati i tristi protagonisti in una serata di Copa Libertadores che sarà ricordata come un'altra occasione persa per poter parlare unicamente di calcio. Violentissimi scontri sono avvenuti nel finale di match con l'intervento a dir poco maldestro da parte delle forze dell'ordine che invece di riportare la calma hanno creato ulteriore confusione.

Nelle immagini diffusesi sui social, la polizia prova a reprimere i tifosi più scalmanati prima con la violenza, utilizzando i manganelli nel tentativo – vano – di disperdere la folla, poi arriva il lancio di lacrimogeni: un tentativo estremo che ha effetti devastanti e collaterali inaspettati. Il fumo tossico oltre che finire sugli spalti ha invaso piano piano anche il campo, colpendo i giocatori delle due squadre.

I giocatori crollano in campo, partita interrotta

L'arbitro Felipe González ha dovuto prendere atto della situazione senza più controllo, interrompendo la partita al 35′ del secondo tempo per diversi minuti consentendo ai giocatori di correre ai ripari. I calciatori delle due squadre hanno iniziato ad accusare i sintoni di intossicazione, con difficoltà respiratorie, tosse e occhi lucidi ricorrendo all'ausilio degli staff medici. Alla fine, la situazione è tornata alla normalità con il fumo acre che è via via svanito permettendo di concludere la gara che ha visto la qualificazione della squadra di casa, l'Atletico Mineiro, ai quarti di finale.