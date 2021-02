Avere un fisico bestiale, potente e perfetto come Cristiano Ronaldo senza perdere velocità né a detrimento della propria tecnica. Erling Haaland ha buoni maestri al riguardo: se Zlatan Ibrahimovic ha rappresentato un modello da seguire per la personalità, la classe e una stazza abbastanza simile (194 cm è l'altezza del norvegese a fronte dei 195 cm dello svedese), è CR7 il calciatore che incarna alla perfezione le ambizioni del giovane attaccante del Borussia Dortmund.

Intanto, ha iniziato a seguirne le orme di bomber. Basta dare un'occhiata al trend di rendimento da quando ha debuttato in Champions League: in 13 partite nella massima competizione per club ha realizzato già 18 gol, 10 in 7 incontri con la maglia dei tedeschi. Lui e Kylian Mbappé sembrano rappresentare il nuovo avanza e preme alle porte spodestando i campioni di ‘ieri' (Messi e il portoghese) per occuparne la scena in futuro.

La dedizione di Ronaldo per gli allenamenti, la cura maniacale del fisico, l'alimentazione calibrata e un'integrità fisica d'acciaio (a prescindere dai numeri in campo) ha convinto Haaland che del fascino di Ibra può fare a meno, non così invece del segreto di lunga vita del cinque volte Pallone d'Oro. Suo padre, Alf-Inge, ex calciatore di Leeds United e Manchester City, ha rivelato come, fin da ragazzino, la professionalità del portoghese sia stata una costante fonte d'ispirazione per il figlio. Tutto nacque da un racconto di Patrice Evra su cosa significa mangiare con CR7, esperienza vissuta ai tempi del Manchester United.

Erling ha fatto tutti i sacrifici necessari per emergere – spiegò in un'intervista a Espn il padre di Haaland -. Andò via da casaa 16 anni per trasferirsi a Molde. Quando sentì del pranzo a base solo di pesce di Ronaldo ne restò ammaliato. Il fatto che ancora oggi (36 anni) sia ancora in perfetta forma ha convinto mio figlio a imitarlo.

Ambizione, voglia di emergere, disponibilità a non fermarsi mai per apprendere cose nuove e migliorarsi sono le tre qualità che hanno sempre contraddistinto l'impegno di Haaland. La testimonianza del padre ne dà ulteriore conferma.

Erling ha sempre avuto tanta fame… voglia di fare bene. Quando aveva 11 anni si allenava anche da solo con impegno e poi non aveva timore di giocare anche contro i ragazzi più grandi. Aveva sempre quella volontà interiore di migliorare se stesso. Forse è quello che ha ereditato da me solo che io non ho mai avuto il suo talento.

La dieta di Cristiano Ronaldo che ha conquistato Haaland

Qual è la dieta di Cristiano Ronaldo? La sua alimentazione non permette trasgressioni di alcun tipo. Tutto è studiato nei minimi dettagli per consentire alla ‘macchina corpo' di funzionare al meglio. CR7 consuma sei piccoli pasti al giorno, con larga preferenza per carni bianche (pollo) e pasta cotta senza sale o olio. Pesce spada, branzino e orata sono i piatti di pesce che non possono mancare nel suo menù. Il suo piatto preferito è il bacalhau à braz: una ricetta a base di baccalà condito con cipolle, patate e uova. Non esistono alcol tra le sue bevande ma solo acqua o succhi di frutta – d'ananas o d'arancia a colazione -, bandite snack come merendine (siano essere dolci o salate) e cibi congelati.