Erling Haaland e Kylian Mbappé mandano ‘in pensione' Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Espressione forte per determinare la fine di un'epoca del calcio europeo e l'inizio di una nuova stagione che irrompe sul palcoscenico grazie ai gol e alle prestazioni della generazione di talenti cresciuta all'ombra dei campioni e che oggi chiede spazio. Anzi, si fa largo con i gol, le prestazione, le prodezze tecniche, la destrezza nei movimenti, la velocità di pensiero e di gamba, la precisione nei tiri, la perfezione dei gesti tecnici. Non c'è teatro migliore della Champions League per mettere in mostra tutto il loro potenziale.

Qualità, prestanza fisica (il norvegese è alto 194 cm rispetto ai 178 del francese), intelligenza tattica, rapidità di esecuzione: Mbappé e Haaland hanno tutto per prendere il posto delle stelle ‘di ieri' per contendere trofei, a livello personale e di club. Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund li coccolano ma sarà difficile resistere a lungo alle tentazioni che arrivano dai grandi club, decisi a investire milioni per avere i due migliori giovani attaccanti del momento.

L'uno (22 anni) ha già vinto un Mondiale (schiantando, ironia della sorte, proprio l'Argentina della Pulce a Russia 2018, quando era ancora 20enne), l'altro (20 anni) ha bruciato le tappe segnando reti a raffica in Champions (18 in 13 gare giocate). In Coppa è proseguito il duello: la tripletta di Mbappé ha affondato il Barcellona e la doppietta di Haaland (con tanto di assist decisivo che ha innescato il pareggio di Mahmoud Dahoud) a Siviglia hanno alimentato il botta e risposta a distanza.

È bello segnare – ha ammesso Haaland nelle interviste del post partita -. Quando ho visto Mbappé realizzare una tripletta al Barcellona diciamo che mi sono motivato molto di più. Anzi, gli devo proprio dire grazie per la carica che mi ha dato… Io in competizione con lui? No, dico solo che l’ho visto segnare e questa cosa mi ha stimolato di più.

Il Real Madrid è la squadra che ha messo gli occhi sull'attaccante norvegese. Potrebbe essere proprio lui il ‘Cristiano Ronaldo del futuro' da incastonare nell'attacco dei blancos. Le indiscrezioni non mancano… e Haaland come risponde?

I tifosi del Real Madrid mi vogliono? – la replica del calciatore del Borussia Dortmund -. È sempre bello quando qualcuno ti vuole…

Tutti i gol segnati in Champions da Haaland

Sono 18 le reti realizzate da Haaland in 13 partite disputate in Champions. Le prime risalgono al settembre del 2019, quando realizzò una tripletta contro il Genk ripetendosi contro Liverpool e Napoli (avversarie del Salisburgo nel girone). Da allora non s'è più fermato centrando il bersaglio anche contro Psg, Lazio, Zenit San Pietroburgo e infine il Siviglia.

Con la doppietta segnata contro gli andalusi è arrivato a quota 10 gol in Champions League in sole 7 partite con il Dortmund. Secondo un dato della Opta mai nessun calciatore era riuscito ad arrivare a un livello del genere, battendo il record di Roy Makaay con il Bayern Monaco.