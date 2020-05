La quarantena gli ha fatto un baffo. E se qualcuno credeva che l'inattività avrebbe scalfito il fisico perfetto di Cristiano Ronaldo s'è dovuto ricredere. Basta dare un'occhiata alla fotografia pubblicata dal campione della Juventus sui canali social per rendersi conto di come siano stati efficaci gli allenamenti personalizzati effettuati in questi due mesi di stop al campionato a causa dell'emergenza Covid-19.

Come sta Ronaldo? Vedere per credere… Seduto sulle scale, gambe divaricate, sguardo serio che punta diritto all'obiettivo, busto eretto, muscoli tesi, pugni serrati e addominali così definiti da sembrare scolpiti sul marmo. Attaccati alle braccia e a tracollo ha alcuni "ferri del mestiere", strumenti che utilizza per i propri esercizi. Una esibizione di forza.

Il cinque volte Pallone d'Oro portoghese è in quarantena a casa come previsto dalla legge per quanti fanno ritorno in Italia dall'estero: è pronto a rimettersi al lavoro, soprattutto adesso che in calendario è segnata la data del 13 giugno per la ripresa della Serie A. In realtà, non ha mai smesso e adesso mostra a tutti su Instagram qual è il suo stato di forma. Dall'isola di Madeira, che ha scelto come "buen retiro", fino alla villa sulle colline torinesi che ha scelto come dimora per fare da spola tra la quiete domestica e il centro sportivo della Continassa: l'ex Real dovrà attendere ancora pochi giorni per tornare alla "normalità" del lavoro di squadra.

Il 18 maggio rappresenta l'ennesima tappa di avvicinamento di questo cammino a ostacoli verso la ripartenza del campionato. Lunedì prossimo dovrebbe segnare l'inizio degli allenamenti di gruppo, sia pure con tutte le precauzioni necessarie e richieste dai protocolli. Nel frattempo ha curato la propria condizione a casa, anche concedendosi un po' di allenamenti con suo figlio, Cristiano junior, che gli ha fatto da sparring partner.