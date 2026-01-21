I campioni del Senegal premiati come re: milioni e paradisi costieri per i Leoni di Coppa d’Africa

È stato il presidente del Senegal, Bassirou Diomaye Faye, a prendere la decisione sull’onda dell’entusiasmo scatenato dal successo della nazionale. Soldi (tanti) e appezzamenti di terreno tra i premi corrisposti.

Il Senegal ha ricoperto d'oro i Leoni della Teranga, vincitori dell'ultima edizione della Coppa d'Africa. Soldi (tanti) e appezzamenti di terreno sulla Petite-Côte, una zona costiera balneare tra le più ambite mete turistiche del Paese, entrano nel corredo accessorio dei premi (oltre 5 milioni e 300 mila euro in totale) che i calciatori hanno ricevuto per aver battuto il Marocco in finale dopo i tempi supplementari. "Questi eroi meritano di essere trattati come tali", le parole del presidente, Faye, durante la conferenza stampa post-parata e la cerimonia ufficiale.

E se fino a qualche giorno fa a occupare la scena erano state la minaccia di boicottaggio dei senegalesi per una decisione arbitrale discutibile, le polemiche per l'atteggiamento antisportivo degli avversari (il caso della "battaglia dell'asciugamano"), il calcio di rigore fallito da Brahim Diaz e i sospetti alimentati da un errore clamoroso, adesso la luce dei riflettori è tutta per i giocatori accolti come eroi in patria, "simboli di eccellenza e di unità nazionale".

Quali sono i premi riconosciuti ai campioni del Senegal

È stato il presidente del Senegal, Bassirou Diomaye Faye, a prendere la decisione sull'onda dell'entusiasmo scatenato dal successo della nazionale. Un trionfo tanto più eclatante perché sofferto e inatteso: sembrava tutto "apparecchiato" affinché il Marocco conquistasse in casa un titolo che manca dal 1976. Il quarto posto ai Mondiali in Qatar (2022) e la vittoria della Coppa iridata Under 20 sembravano aver spianato la strada verso quel trofeo tanto ambito. E invece la storia ha deciso di scrivere un altro epilogo. L'ultimo capitolo è dedicato ai momenti di festa in patria e alle ricompense riconosciute ai "Leoni della Teranga" per la grande impresa.

Per la conquista del trofeo, infatti, a ogni giocatore è stata garantita una somma di 115.000 euro e un appezzamento di terreno da 1.500 mq sulla Petite-Côte. Premi importanti sono stati assicurati anche allo staff tecnico e istituzionale che ha posto le basi per questo successo: gli importi variano da 75.000 euro e 1.000 mq di terra ciascuno fino a bonus complessivi previsti anche per i funzionari del Ministero (465.000 euro oltre all'assegnazione di altri lotti di terreno). In totale i fondi impiegati per legittimare questo trionfo equivalgono a oltre 5 milioni e 300 mila euro, più di quanti ne mise a budget Macky Sall (il presidente precedente) nel 2022.