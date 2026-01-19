Calcio
La vittoria in Coppa d’Africa diventa festa nazionale in Senegal: “Festeggiate fino a tarda notte”

La notizia è stata ufficializzata dal Presidente Bassirou Diomaye Faye, sceso subito in piazza a festeggiare il successo contro il Marocco: “Lunedì nessuno lavorerà ma il giorno sarà pagato” ha detto, vestito con la tuta della nazionale senegalese, “festeggiate senza pensieri fino a tarda notte”
A cura di Alessio Pediglieri
Nella finale di Coppa d'Africa 2025 è accaduto praticamente di tutto tra Marocco e Senegal con una partita a tratti surreale quando i padroni di casa si vedono assegnare un calcio di rigore a tempo scaduto suscitando la feroce protesta avversaria con l'abbandono del campo. Poi, il rientro sul terreno di gioco, il penalty sbagliato da Diaz e la rete che è valsa il trofeo, ai supplementari. In una atmosfera assurda, la vittoria senegalese ha comunque fatto esplodere un incredibile entusiasmo e sentimento nazionale a tal punto che il Presidente del Senegal, Bassirou Diomaye Faye, si è unito alla folla esultante, riversatasi per le strade annunciando per la giornata di lunedì, festa nazionale, dispensando tutti i cittadini dal recarsi sul posto di lavoro, ricevendo come regalo un giorno pagato di ferie.

La folle finale Marocco-Senegal, dal rischio sospensione all'esultanza nei supplementari

La finale Marocco-Senegal è già entrata a modo suo nella storia del calcio internazionale: vittoria dei leoni senegalesi raggiunta ai supplementari dopo il rischio di far sospendere il match per proteste, riuscendo a battere il Marocco, squadra del Paese ospitante che sul piano tecnico e tattico si è dimostrato non all'altezza delle aspettative. Un successo che ha riportato il Senegal ad alzare la Coppa d'Africa dopo 4 anni e che ha scatenato un incredibile entusiasmo in una Nazione che ha completamente perso la misura dei festeggiamenti, con il primo cittadino, il presidente Faye, tra i primi ad esultare.

L'esultanza del presidente Faye, in tuta della nazionale: "Patrioti ed eroi coraggiosi in campo"

Accompagnato dal suo Primo Ministro, Ousmane Sonko, il Capo dello Stato si è presentato in mezzo alla folla, in tuta con i colori della nazionale e ha subito rilasciato a caldo le sue prime impressioni: "Abbiamo visto patrioti e uomini al dovere in campo che hanno combattuto per il nostro onore e la nostra dignità. Questa è una vittoria per tutto il popolo senegalese. Una partita epica che ha portato i colori del Senegal ai vertici del calcio africano" ha ribadito Feye, "ottenuta di fronte alle avversità e sotto un'enorme pressione, hanno combattuto in modo eroico, con coraggio, disciplina e solidarietà". 

Lunedì 19 gennaio, festa nazionale in Senegal: "Nessuno lavorerà, festeggiate fino a tarda notte"

Frasi che hanno scatenato altro giubilo e appalusi che hanno toccato vertici unici di fronte alla successiva dichiarazione: "Di fronte a tutto questo giubilo popolare" ha proseguito Faye arringando alla folla, "bisogna convenire che lunedì sarà un giorno festivo per tutti i senegalesi. Nessuno si recherà a lavoro ma la giornata verrà pagata: cosicché tutti possano festeggiare fino a tarda notte senza alcun pensiero ulteriore". Una giornata di festa nazionale aggiunta al calendario del Senegal, che si va a incastonare in un'altra data oramai segnata in rosso: domenica 18 gennaio 2026, quella della pazzesca finale vinta sul Marocco.

0 CONDIVISIONI
