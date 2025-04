video suggerito

Hummels può tornare al Borussia Dortmund ma solo per due mesi: l’ultima avventura prima del ritiro Il Borussia Dortmund vuole ingaggiare Hummels per il Mondiale per Club: tornerebbe in Germania prima del ritiro annunciato la scorsa settimana. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Matts Hummels potrebbe concedersi un ultimo ballo al Borussia Dortmund per il Mondiale per Club. Il difensore ha annunciato che alla fine di questa stagione darà l'addio al calcio, ma la sua carriera potrebbe allungarsi di qualche settimana per riunirsi alla squadra più importante della sua vita: i tedeschi starebbero pensando di ingaggiarlo soltanto per due mesi così da averlo a disposizione per la competizione che si giocherà negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio.

Secondo quanto riportato dalla Bild il suo ritiro potrebbe essere rinviato di poche settimane così da consentirgli di partecipare al Mondiale per Club ma soprattutto dare una mano al suo Borussia Dortmund che sarebbe a corto di alternative per la competizione vista la lunga assenza di Schlotterbeck. Il tedesco dovrebbe sostituire il suo connazionale e concedersi un'ultima avventura prima di dire addio al calcio e forse entrare a far parte della federazione.

Hummels potrebbe giocare il Mondiale per Club

L'idea è quella di concedergli il tanto atteso ritorno a casa dopo un anno e celebrarlo cercando di arrivare alla finale del Mondiale per Club. Il Bourssia Dortmund sta maturando l'idea di ingaggiare Hummels per la competizione che si giocherà in estate negli Stati Uniti: il difensore è sotto contratto con la Roma fino al 30 giugno e la finestra di mercato aperta nei primi dieci giorni del mese consentirebbe ai tedeschi di riportarlo indietro proponendogli un contratto di due mesi.

Leggi anche Robert Lewandowski sempre letale per il Borussia, alla sua ex squadra ha segnato 29 gol in 28 partite

È uno scenario che si potrebbe verificare anche in altre squadre, dato che il sistema permetterebbe di rinforzarsi giusto il tempo necessario per affrontare il nuovo torneo. Hummels accetterebbe un contratto di due mesi per giocare in America e poi ritirarsi secondo i suoi piani, in attesa di ottenere un posto nella federazione tedesca: Il direttore sportivo della Dfb, Rudi Völler, vorrebbe al suo fianco lui e Muller, ma sono discorsi che verranno rimandati alla fine del mese di luglio.