Hojlund pubblica un messaggio subito dopo Napoli-Milan, poi è costretto a cancellarlo controvoglia

Hojlund ha reagito in modo particolare all’animazione scelta dal Napoli per celebrare il suo gol al Milan. Poi però ha cancellato tutto.

Rasmus Hojlund non ha resistito alla tentazione dopo Napoli-Milan. Il centravanti danese, grande protagonista del match di Riad con un assist e un gol, non ha gradito la grafica utilizzata dal club azzurro per celebrarlo sui social. Un’animazione realizzata in stile FC26, il popolare videogioco calcistico di EA Sports. Hojlund su Instagram ha sottolineato in modo ironico il tutto, cancellando poi abbastanza in fretta. Questo anche per non creare un incidente diplomatico interno.

Hojlund segna e il Napoli lo celebra, ma qualcosa va storto per Rasmus

In pratica, dopo la rete del 2-0 che ha di fatto chiuso la prima semifinale contro il Milan, il Napoli sui suoi canali ha pubblicato un’immagine di Hojlund versione FC26 che esulta, accompagnata dalla didascalia: "Gooooal! Che bolide! Firma il gol del raddoppio Rasmusss Hooojluund". Un’animazione figlia della collaborazione con lo sponsor EA Sports, ovvero la serie di videogiochi sportivi sviluppata dagli americani di Electronic Arts.

La reazione ironica di Hojlund all'animazione in stile FC26

Come ha reagito Hojlund dopo il fischio finale di Napoli-Milan? Su Instagram il centravanti ex Atalanta e Manchester United ha postato uno screen della celebrazione animata utilizzata dal Napoli con queste parole: "Vedendo le animazioni che il club posta, non penso che EA Sports si aspettasse che potessi segnare dei gol in questa stagione”. Un modo ironico per sottolineare la perplessità sull’animazione, probabilmente ritenuta poco simile alla realtà. Come se gli sviluppatori non fossero pronti ad una sua eventuale marcatura.

Hojlund cancella il post

Hojlund ha poi cancellato il post anche per non andare contro il lavoro dello sponsor. Potrebbe infatti essergli arrivata anche un'imbeccata da parte del club, proprio per evitare problemi con EA. È rimasta sul profilo Instagram del danese un’immagine immediatamente successiva al gol, con tanto di commento da parte di Gutiérrez: "Io preferisco la realtà più di FC26″, con Rasmus che ha risposto simpaticamente al compagno: "Anche io fratello". Questo conferma che il bomber ha cancellato controvoglia preferendo il post precedente anche alla luce della linea ironica che mantiene sul suo profilo.