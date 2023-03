Hlousek è sparito, i compagni gli avevano prestato un milione di euro: “Forse è su una spiaggia” Adam Hlousek, calciatore che in passato ha vestito la maglia della nazionale ceca, ha fatto perdere le sue tracce. Alcuni compagni lo hanno aspettato invano nel parcheggio dello stadio.

A cura di Marco Beltrami

In campo Adam Hlousek è sempre stato impegnato in campo nell'inseguire a tutta velocità gli attaccanti avversari, questa volta però stando a quanto trapela dalla Repubblica Ceca è lui a vestire i panni del "fuggitivo". Il difensore ex nazionale della Repubblica Ceca ha infatti fatto perdere le sue tracce, ed è al centro di una storia assai particolare.

Questo calciatore da un po' di tempo a questa parte è sparito dai radar e pare che il motivo sia legato al fatto che ha milioni di debiti. Anche i suoi compagni di squadra del presente e del passato, avanzano da lui molti soldi. Proprio per questo la vicenda è finita in tribunale, dopo aver rischiato di prendere una brutta piega.

Adam Hlousek è cresciuto calcisticamente in patria e si è fatto conoscere soprattutto per la sua velocità (percorreva i 100 metri in meno di 11 secondi) e per la duttilità che gli ha permesso di giocare sia al centro della difesa che in mediana, trovandosi poi a suo agio in corsia. Dopo le esperienze con Jablonec, Slavia Praga ecco l’avventura in Germania con Kaiserslautern, Norimberga e Stoccarda, prima di Legia Varsavia, Viktoria Plzen, Nieciecza e Trinity Zin, che è anche la sua ultima squadra. All’attivo anche alcune presenze con la maglia della nazionale della Repubblica Ceca.

Adam Hlousek in azione contro Morata in Champions

La sua vicenda è diventata di dominio pubblico, grazie alle parole dell'allenatore del Trinity Zlin, Pavel Vrba ai microfoni della stampa ceca. Il tecnico ha scoperchiato il vaso di Pandora spiegando: "Adam Hlousek? Non viene qui dall'inizio dell'anno. Non so se sia a letto di malato o sulla spiaggia in Brasile. Qualcuno lo sta cercando, ma io no". La società ha deciso di sospenderlo, mentre le ricerche si stanno intensificando. Nell'ambito della massima competizione ceca il ragazzo è sceso in campo l'ultima volta a settembre.

A quanto pare Adam Hlousek deve un totale di oltre 21 milioni di corone ceche, ovvero circa un milione di euro ad una lista di compagni ed ex. Uno di questi è Ondrej Celustka (33), attualmente sotto contratto con lo Sparta Praga. Questo giocatore avrebbe prestato a Hlousek più di 300.000 euro e sta ancora aspettando che quel debito venga estinto. Il centrocampista finlandese Kasper Hämäläinen, con cui ha giocato nel Legia Varsavia, gli ha prestato invece circa 224.000 euro. Pare che ci fosse anche Celutska tra i creditori che avrebbero aspettato Adam senza fortuna nel parcheggio dello stadio di Zlin.

Purtroppo queste persone sono molto preoccupate, visto che nei giorni scorsi gli avvocati di Hlousek hanno presentato istanza di fallimento per il loro cliente, che sarebbe dunque al verde. Dovrà però dimostrarlo con il tribunale che può concedergli la cancellazione del debito e approvare un piano di rimborso. Il giocatore nella sua ultima avventura incassava circa 100mila corone al mese.