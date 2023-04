Hanno microfonato un arbitro per sentire cosa dice durante la partita: il video è stupefacente In Francia hanno microfonato l’arbitro Benoit Millot per la partita della coppa nazionale tra Olympique Lione e Nantes: si possono ascoltare i dialoghi con i colleghi e con i calciatori. Un passo verso il futuro.

A cura di Vito Lamorte

Un salto nel futuro. Avreste mai pensato di ascoltare cosa si dicono gli arbitri durante una partita e di conoscere i loro dialoghi con i calciatori? È successo in Francia, in occasione della partita della Coppa di Francia tra Olympique Lione e Nantes: l'arbitro Benoit Millot è stato microfonato e ha regalato una visuale davvero affascinante in merito a quello che accade durante i 90′. L'esperimento è stato condotto il 17 marzo scorso e i direttori di gara, in campo e fuori, sono diventato l'oggetto di una prima volta esclusiva dopo che la Federcalcio francese si è convinta a fare questo perché convinta contribuire "alla modernizzazione del sistema arbitrale del paese".

La FFF ha chiesto all'IFAB, l'International Football Association Board, il permesso di microfonare gli arbitri e l'ha ricevuto: in questo modo, grazie ad Amazon Prime Video, si possono ascoltare i dialoghi tra i vari direttori di gara e quelli con i calciatori nei momenti più concitati della gara.

Un esperimento che nessuno si aspettava ma che potrebbe tracciare un solco importante in vista del futuro.

Nelle scorse ore sono stati pubblicati i video sui social della piattaforma streaming e sono state rese note le parole dell'arbitro Benoit Millot durante il match del Groupama Stadium.

Nella prima parte del filmato c'è il direttore di gara che ha avvisato i suoi colleghi: "Ragazzi, alcuni duelli stanno diventando più intensi". Poi avvisa un calciatore in maniera molto dialogante e da vero direttore di gara: "Signor Joao, lei ha già ricevuto un cartellino giallo; non correre rischi con questo genere di cose".

Poco dopo Millot ha incoraggiato gli altri arbitri, probabilmente consapevole che fosse il momento cruciale del match: "Forza ragazzi. Andiamo, Mathieu, Florian, Antonine, tutti quanti. Andiamo".

Si tratta di una vera e propria rivoluzione per il calcio perché permette di ascoltare i passaggi dei dialoghi in ogni situazione per capire anche in che modo le decisioni vengono prese dalla squadra arbitrale e, soprattutto, il modo in cui si relazionano direttori di gara e giocatori.

Intanto, nelle scorse ore, è arrivata una prestigiosa designazione per lo stesso Benoît Millot: arbitrerà la finale della Coupe de France allo Stade de France tra Nantes e Toulouse sabato 29 aprile.