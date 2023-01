Haller si allena col Borussia Dortmund, la sua forza in poche parole: “Mi preparo alle nuove sfide” Sébastien Haller è tornato ad allenarsi in palestra con il Borussia Dortmund: prima le foto del club e poi quelle del calciatore hanno testimoniato il suo ritorno alle attività dopo il secondo intervento per rimuovere il tumore ai testicoli.

Una buona notizia per iniziare bene il 2023. Sébastien Haller è tornato ad allenarsi in palestra con il Borussia Dortmund. Attraverso una foto pubblicata sui profili social del club tedesco è arrivata la notizia, con l'attaccante ivoriano segnato in viso dalla malattia ma sorridente e seduto su un attrezzo per fare i pesi. Il suo ritorno sui campi dovrebbe arrivare, se non ci saranno imprevisti, già in questo mese di gennaio e poi un graduale inserimento con il gruppo.

L'ex attaccante dell'Ajax è stato fermato la scorsa estate per un tumore ai testicoli subito dopo aver firmato con la società giallonera e la situazione è parsa subito molto complessa.

Haller è stato lontano dal campo per diversi mesi, in particolare a seguito delle operazioni e del trattamento chemioterapico: il centravanti ivoriano ha sempre comunicato con i suoi tifosi, sia in situazioni positive che negative; come quando poco più di un mese fa ha reso nota la seconda operazione e tutto il mondo del calcio aveva provato ad essergli vicino. Oggi, invece, è arrivata questa bella notizia.

Il Borussia Dortmund ha acquistato Sebastien Haller per oltre 30 milioni di euro la scorsa estate dall'Ajax e il suo profilo era stato preso in considerazione per sopperire alla cessione di Erling Braut Haland al Manchester City. Poco dopo gli è stato diagnosticato un cancro ai testicoli e non è mai sceso in campo con la maglia del BVB in match ufficiali.

"Ciao ragazzi, finalmente sono tornato", ha detto Haller in un video sulla pagina Twitter del Borussia Dortmund. Questo il resto del messaggio: "Non è stato facile, ma con il vostro supporto le cose sono andate meglio e sono riuscito a tornare presto. Non vedo l'ora di rivedervi e gioire per grandi vittorie".

Haller era tornato ad allenarsi presso il centro sportivo dell’Ajax nel mese di ottobre ma dopo un controllo da parte dei medici è arrivata la decisione di intervenire nuovamente.

Oltre ai post sui canali social del Borussia è stato lo stesso Haller a pubblicare due foto della seduta di allenamento di oggi e a scrivere due parole ai suoi fan: "Buon anno a tutti ! E per me inizia molto bene perché è sinonimo di ritorno in campo! Il 2022 non è stato l'anno più facile ma mi ha preparato ad affrontare tutte le nuove sfide che il 2023 mi offrirà. Non vedo l'ora di rivedervi tutti".