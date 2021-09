Haller non si ferma, segna ancora in Champions e stabilisce un altro record Dopo aver esordito in Champions League realizzando quattro gol in una sola partita, Sebastien Haller si è ripetuto anche contro il Besiktas, segnando però ‘solo’ una rete. Haller con cinque gol in due partite ha stabilito un primato, perché mai nessuno aveva esordito in questo modo in Champions League. E ora lo aspetta la sfida con Haaland.

A cura di Alessio Morra

I record di Cristiano Ronaldo, Leo Messi o Robert Lewandowski non li può nemmeno sognare, perché in Champions League Sebastien Haller ha esordito troppo tardi, ma non è mai troppo tardi per ottenere dei primati. L'attaccante franco-ivoriano dell'Ajax dopo il poker allo Sporting Lisbona ha fatto gol anche con il Besiktas ed è diventato il primo calciatore nella storia di questa competizione a segnare 5 gol nelle prime due partite di Champions.

L'Ajax è tornata una macchina da gol, segna a raffica in patria, ed è tornata bella e vincente in Champions League. Nelle gare della terza e della quarta giornata con il Borussia Dortmund gli olandesi si giocheranno il primato del girone, che può valere un buon sorteggio per gli ottavi. ten Hag ha creato nuovamente una macchina perfetta, Tadic è il giocatore più talentuoso, ma ora c'è anche un grande bomber: Haller che, dopo essere stato preso lo scorso gennaio dal West Ham e dopo essere stato incredibilmente dimenticato dall'Ajax che non lo inserì nella lista Uefa, ha fatto fare il salto di qualità all'Ajax, che è tornato protagonista in Europa e che domina in patria.

Il bomber è il primo calciatore di sempre a realizzare cinque gol nelle prime due partite disputate in Champions League, un record che nasce soprattutto grazie a quel clamoroso poker rifilato allo Sporting Lisbona nella gara d'esordio in Portogallo. I numeri di Haller sono incredibili. Il suo talento era già noto, lo aveva mostrato sia con l'Eintracht che con il West Ham, ma con l'Ajax è sbocciato definitivamente e in Champions segna più che nel campionato olandese. Il suo bilancio è stagionale recita: 5 gol in Champions (in due partite) e 5 in Eredivisie (ma in sette partite). E ora non resta che da vedere se Haller continuerà a segnare in coppa, la prossima sfida è contro Haaland. Duello tra super bomber.