Il Boca Juniors ha un nuovo tifoso di lusso. Si tratta di Erling Braut Haaland, stella norvegese del Borussia Dortmund che, come tanti altri suoi colleghi, si è innamorato del club xeneize. A fargli scoprire questa passione è stato Leonardo Balerdi, difensore argentino suo compagno nella scorsa stagione in Germania e quest'anno in prestito all'Olympique Marsiglia. Haaland si è talmente innamorato della squadra argentina che, pochi giorni fa, ha postato una foto in cui è ritratto con la maglia da trasferta del Boca Juniors, regalatagli proprio dallo stesso Balerdi che, in un'intervista a Tyc Sports, ha reso nota questa nuova passione del classe 2000 norvegese:

È diventato un piccolo tifoso del Boca, siamo sempre in contatto e ogni volta che vede un video degli xeneizes me lo manda. Mi chiede spesso: "Quando andiamo alla Bombonera?" Quindi spero che un giorno possa viverla in prima persona, farò l'impossibile perché questo accada. Continuerò ad assecondarlo cosicché ogni volta si innamori un po' di più.

Com'è nata la passione di Haaland per il Boca Juniors

Il difensore argentino ha raccontato anche come è nata questa passione di Haaland, al quale è riuscito a trasferire l'amore per i colori gialloblu:

Quando ero al Borussia Dortmund, fin dal primo giorno mi ha chiesto quale squadra fosse la migliore in Argentina, quale avesse più storia. L'ho fatto diventare pazzo per il Boca, gli ho mostrato i video dei tifosi, le foto dello stadio. Gli ho raccontato cosa si prova a giocare alla Bombonera, qualcosa di unico, e gli ho mostrato i video dello stadio che esplode di gioia, quando la marea di tifosi si butta verso il campo.

Gli altri calciatori tifosi del Boca Juniors

Il ragazzone norvegese non è il primo calciatore a innamorarsi del Boca. Già in passato, giocatori del calibro di Daniele De Rossi, che quella maglia l'ha vestita per qualche mese coronando il sogno di giocare alla Bombonera, Dani Alves, Edinson Cavani e Sergio Ramos avevano raccontato pubblicamente di essere tifosi degli xeneizes. Secondo il brasiliano, "nel Boca c'è qualcosa di diverso, alcune situazioni con cui ti identifichi". El Matador, invece, ha riconosciuto la grandezza dello stadio: "Fa parte del calcio e del bagaglio sportivo che abbiamo in Sudamerica". Diretto, infine, il capitano del Real Madrid: "Il Boca mi è sempre piaciuto più del River, grazie a Maradona, Riquelme e alla Bombonera".