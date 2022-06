Haaland gioca in spiaggia con i ragazzi di Marbella: il pallone non deve toccare terra Erling Haaland si diverte a palleggiare in spiaggia con i ragazzi di Marbella, provando a non far cadere mai la palla sulla sabbia.

A cura di Vito Lamorte

Erling Haaland vive le sue prime settimane da calciatore del Manchester City ma prima di confrontarsi con gli allenamenti di Pep Guardiola e dei campioni d'Inghilterra l'attaccante norvegese si gode ancora qualche giorno di vacanza. Il bomber norvegese è a Marbella, in Spagna, suo abituale rifugio estivo e nelle scorse ore è stato sorpreso a giocare a calcio con alcuni ragazzi del posto in spiaggia.

A testimoniare questo momento c'è un video è stato pubblicato sui social ed è diventato virale in pochissimo tempo. L'ex centravanti del Borussia Dortmund si è dilettato a palleggiare insieme ad alcuni ragazzi, cercando di non far cadere mai la palla sulla sabbia. Il 21enne attaccante norvegese è uno dei calciatori più in vista ed è stato uno dei calciatori più ricercati dalle big d'Europa ma nemmeno nei giorni di vacanza ha messo in secondo piano la sua passione per il calcio.

Se pensiamo al modo in cui i calciatori sono scortati e praticamente inavvicinabili per i giovani appassionati, sarà stato davvero un bel momento per chi è riuscito a palleggiare con una stella del calcio mondiale anche per pochi minuti.

Haaland è sceso in campo per un match ufficiale più o meno 20 giorni fa con la Norvegia per gli impegni in Nations League: il neo attaccante dei Citizens è stato protagonista delle gara della squadra guidata da Ståle Solbakken, che è al primo posto nel suo girone con tre vittorie e un pareggio.

Manca più di un mese alla ripartenza della Premier League ma gli uomini di Guardiola si raduneranno presto per iniziare il lavoro pre-season e porre le basi per la difesa del titolo. Haaland è stata la ciliegina sulla torta del mercato del City, almeno fino a questo momento, e questo acquisto va in una direzione precisa: Pep vuole risolvere il suo problema con la scarsa prolificità degli attaccanti. Con i suoi gol il manager catalano spera di aver risolto questa pecca: nelle sue due stagioni e mezzo al Dortmund, Erling ha segnato ben 86 gol in 89 partite e ha vinto una Coppa di Germania oltre il premio individuale come miglior giocatore della Bundesliga nel 2020-2021.

L'obiettivo principale e il sogno di tutta la Manchester che tifa City è la Champions League, che è diventata una vera e propria ossessione per proprietà e tutto l'ambiente. Per alzare la "coppa dalle grandi orecchie" ci vorranno anche i gol di Haaland.