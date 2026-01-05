Gvardiol si frattura la tibia. Il Manchester City prepara una faraonica offerta di mercato per Guehi

Josko Gvardiol ha riportato una frattura alla tibia destra. La stagione del croato è finita. Il Manchester City è pronto a tornare sul mercato con una super offerta per Guehi.

Il difensore del Manchester City Josko Gvardiol ha chiuso la stagione. Il calciatore croato si è infortunato nella partita con il Chelsea ed ha riportato la frattura della tibia. Guardiola ora si ritufferà sul mercato, in Inghilterra c'è chi dà per certa già l'offerta da 50 milioni di euro per il centrale del Crystal Palace Marc Guehi.

Gvardiol si è fratturato la tibia

Dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico Gvardiol che dovrà operarsi alla tibia destra. Annata chiusa, quantomeno quella dei club, l'obiettivo ora del centrale sarà quella di provare a tornare in campo per i Mondiali del 2026, che vedranno tra l'altro la Croazia come rivale dell'Inghilterra. I media britannici paventano uno stop di cinque mesi del difensore, che non è l'unico centrale a essersi infortunato. Contro il Chelsea è finito ko pure Ruben Dias. Senza contare i problemi che affliggono John Stones, fuori da settimane. Ake e Khusanov sono gli unici centrali a disposizione di Guardiola per le prossime partite.

Il Manchester City prepara l'offerta per Guehi

Marc Guehi, uno dei migliori difensori centrali della Premier League, già la scorsa estate era stato un uomo mercato e dunque un obiettivo di squadra di prima fascia, come il Liverpool e lo stesso Manchester City. Ma alla fine era rimasto anzi è rimasto al Crystal Palace, che pretende almeno 50 milioni di euro. L'uomo mercato del City, l'ex calciatore portoghese, Hugo Viana per i media inglesi è pronto a piazzare subito l'offerta decisiva per accaparrarsi Marc Guehi.

Marc Guehi sta vivendo la quinta stagione con il Crystal Palace. Con il club londinese ha vinto due trofei.

Chi è Marc Guehi

Classe 2000, nato in Costa d'Avorio, Guehi da bambino si è trasferito in Inghilterra. Nel 2007 è entrato nel settore giovanile del Chelsea, che però non ha creduto in lui e lo ha ceduto al Crystal Palace nel 2021. Con il Palace ha vinto due trofei e disputato oltre 180 partite realizzato 11 gol. Titolare dell'Inghilterra, ha giocato la finale degli Europei 2024.