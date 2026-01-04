Enzo Fernandez festeggia un gol pesante con i tifosi e quasi scompare in un abbraccio coinvolgente

Calcio
Il calciatore argentino al 94′ realizza il gol dell’1-1 in Manchester City-Chelsea. Dopo aver superato un indomito Donnarumma, Enzo Fernandez decide di festeggiare con i tifosi dei Blues.
A cura di Alessio Morra
Manchester City-Chelsea era la partita principale del weekend della Premier League, è finita 1-1. Un punto d'oro per il Chelsea, che in panchina aveva un traghettatore, un risultato eccezionale per l'Arsenal che ora ben 6 punti di vantaggio sulla squadra di Guardiola. Gli ultimi minuti sono stati bellissimi, Enzo Fernandez ha pareggiato al 94′ e dopo aver trovato il gol è andato a festeggiare con i tifosi che erano appostati dietro la porta di Donnarumma. Una scena che si può vedere solo in Inghilterra.

Manchester City-Chelsea 1-1

Guardiola sa di doversela sudare questa Premier League, perché l'Arsenal viaggia che è una bellezza. La partita con il Chelsea era assai insidiosa. Reijnders segna al 42′ e l'1-0 resiste fino al pieno recupero, ma per mantenerlo il City si deve mettere d'impegno, ed ha pure la sfortuna di perdere i due difensori centrali titolari. Delap, la grande delusione di tutta la Premier, scatena una rissa dopo aver spinto sui cartelloni pubblicitari Khusanov.

Le azioni fioccano nel finale, proprio Delap è l'anello mancante, ma al 94′ Malo Gusto scappa e mette in mezzo, la palla attraversa l'area di rigore, Fernandez calcia tre volte, Donnarumma c'è, ma dopo l'ultima respinta l'argentino non può sbagliare con la porta spalancata e letteralmente a due passi dalla porta.

Enzo Fernandez festeggia il gol con i tifosi del Chelsea

Gol pesantissimo in tutti i sensi. Enzo Fernandez non ci pensa molto e di pancia decide di andare a festeggiare con i tifosi del Chelsea posti dietro la porta di Donnarumma. L'argentino si tuffa tra i tifosi che lo abbracciano e quasi lo fanno scomparire. La festa per un attimo si sospende, perché il VAR deve valutare la posizione di Delap, che fortunatamente per il Chelsea era in posizione regolare, l'1-1 era valido e l'esultanza di Fernandez riporta per una volta al calcio inglese vecchio stile.

