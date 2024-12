video suggerito

Guimaraes-Fiorentina, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni La Fiorentina sfida il Vitoria Guimaraes per l’ultimo turno della fase a gironi della Conference League 2024-2025: si gioca all’Estádio D. Afonso Henriques di Guimarães oggi, giovedì 19 dicembre, con fischio d’inizio alle ore 21:00 e diretta TV e streaming su Sky e Now. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Fiorentina scende in campo contro il Vitoria Guimaraes per l'ultimo turno della fase a gironi della Conference League 2024-2025. La squadra di Raffaele Palladino sarà impegnata all'Estádio D. Afonso Henriques di Guimarães oggi, giovedì 19 dicembre, con fischio d'inizio alle ore 21:00 e diretta TV e streaming su Sky e Now.

Si tratta di un match importante per la Viola, che occupa il terzo posto della classifica generale con 12 punti, perché la squadra portoghese è seconda con 13 punti: i gigliati vengono dalla sconfitta in campionato contro il Bologna che hanno interrotto la super striscia positiva tra Serie A ed Europa. Nell'ultima uscita in Conference la Fiorentina ha segnato 7 gol al malcapitato LASK e ha fatto passi avanti importanti per la differenza reti (17 fatti, 6 subiti) in caso di arrivo a pari punti con altre squadre ma ora i toscani devono andare in Portogallo per entrare tra le prime 8 ed evitare di incontrare subito il Chelsea di Maresca.

Partita: Vitoria Guimaraes-Fiorentina

Dove: Estádio D. Afonso Henriques, Guimarães

Quando: giovedì 19 dicembre2024

Orario: 21:00

Diretta TV: Sky

Diretta streaming: SkyGo, NOW

Competizione: Conference League 2024-2025, ultimo turno del girone unico

Dove vedere Vitoria Guimaraes-Fiorentina in TV: non c'è la diretta in chiaro

Vitoria Guimaraes-Fiorentina rientra nel pacchetto esclusivo che Sky offre ai propri abbonati: la gara sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno (canale numero 201) e Sky Sport (252). Il telecronista sarà Massimo Marianella e il commento tecnico sarà di Lorenzo Minotti.

Vitoria Guimaraes-Fiorentina, dove vederla in diretta streaming: gli orari

Vitoria Guimaraes-Fiorentina è visibile anche in live streaming per gli utenti Sky: si può seguire il match dai dispositivi mobili utilizzando l'app di riferimento, SkyGo. Oppure usufruire del servizio on demand offerto da NOW.

Conference League, le probabili formazioni di Vitoria Guimaraes-Fiorentina

Queste le probabili scelte di Raffaele Palladino. Kouamé si muoverà come unica punta con Ikoné, Gudmundsson e Sottil sulla trequarti. Tra i pali Terracciano.

VITORIA GUIMARAES (4-3-3): Varela; Costa, Rivas Viondi, Fernandes, Miguel Maga; Tiago Silva, Manu, Mendes; Kaio Cesar, Josè Bica, Santos. All. Rui Borges.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Martinez Quarta, Ranieri, Parisi; Richardson, Mandragora; Ikoné, Gudmundsson, Sottil; Kouamé. All. Palladino.