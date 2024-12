video suggerito

Fiorentina show in Conference League, rifila sette gol al LASK: gli ottavi sono a un passo Il 7-0 della Fiorentina contro il LASK non lascia spazio a interpretazioni: la Viola è uno spettacolo, segna e si diverte in Conference League dove è terza in classifica.

A cura di Ada Cotugno

Non c'è stato un momento di esitazione per questa Fiorentina che al Franchi ha dato vita a un vero e proprio spettacolo contro il LASK. Per la Viola è stato tutto fin troppo facile e il 7-0 finale ne è la dimostrazione pratica: la squadra di Palladino passeggia contro gli avversari, gestisce il gioco e le energie a suo piacimento e alla fine si porta a casa tre punti pesantissimi che la proiettano già verso gli ottavi di finale della competizione, a -3 punti dal primo posto occupato dal Chelsea che è ancora imbattuto e a punteggio pieno.

Primo tempo a mille all'ora

Le premesse erano già chiare dopo appena un minuto, quando Kean ha aperto il risultato sfruttando un buco nella difesa avversaria. Alla fine il LASK è stato graziato per un tocco di mano dell'attaccante che ha portato all'annullamento del gol, ma è stato soltanto l'antipasto di ciò che sarebbe accaduto poco più avanti. Al 10′ ci pensa Sottil a portare davvero in vantaggio la Fiorentina con un tiro al volo bellissimo che il portiere avversario non riesce a fermare. Gli austriaci accennano una reazione ma al 22′ è ancora la Viola a segnare, questa volta con una combinazione tra Kouamé e Ikone: l'ivoriano sfrutta un buco in difesa, arriva davanti al portiere e serve l'assist al suo compagno di squadra che segna un gol facile.

Le occasioni piovono e anche il LASK prova a fare la sua parte schiacciando il piede sull'acceleratore ma serve davvero al poco. Prima dell'intervallo la Fiorentina mette virtualmente in ghiaccio la partita con Richardson che di testa supera il suo marcatore e segna la rete del 3-0.

La ciliegina sulla torta nella ripresa

Non c'è tanto spazio di manovra per gli austriaci che vengono schiacciati da una Fiorentina praticamente perfetta sotto tutti i punti di vista. Al 58′ la Viola dilaga e segna il gol del poker con la doppietta personale di Sottil che questa volta sfrutta la ribattuta di un difensore avversario per mandare il pallone in porta. Anche Kean ci prova in tutti i modi a mettere il suo sigillo su questa partita e al momento del cambio esce dal campo contrariato ma senza polemiche per far posto a Gudmundsson.

L'islandese ci mette pochissimo a scaldare i motori perché al 69′ si inventa un assist bellissimo per Mandragora che festeggia la quinta rete di questa serata. Come se non bastasse arriva anche la rete del 6-0 propiziata da Colpani che costringe Stojkovic e il definitivo 7-0 su calcio di rigore calciato benissimo da Gudmundsson. Goleada e tanta felicità per la Fiorentina che ha ritrovato tutti i suoi protagonisti più importanti nella notte che fa sognare il passaggio diretto agli ottavi di finale della Conference League.