Guardiola sfrutta lo scandalo Walker per rinfrescare la memoria ai suoi giocatori: “Li ho avvertiti” Dopo lo scandalo Kyle Walker pizzicato in un club in atteggiamenti a dir poco discutibili, Guardiola si è mostrato perentorio in conferenza.

A cura di Marco Beltrami

Il Manchester City non può permettersi il lusso di concedersi "distrazioni" particolari in questo momento della stagione. Lo sa bene Pep Guardiola che si prepara ad affrontare, prima la trasferta di Premier in casa del Crystal Palace, e poi il ritorno in casa degli ottavi di Champions contro il Lipsia (all'andata 1-1). Per questo il tecnico non può avere gradito il polverone sollevato dal caso Walker, che da giorni è al centro dell'attenzione oltremanica. E proprio su questo Guardiola è stato stuzzicato in conferenza.

Il laterale del City e della nazionale inglese è stato pizzicato in club, mentre era ubriaco e su di giri con alcuni amici e amiche. Nel video reso di dominio pubblico dal The Sun si può notare un Walker incontrollabile: prima si abbassa i pantaloni, mostrando i genitali, e poi palpeggia e bacia una delle donne presenti con buona pace della moglie assente. Pur non avendo violato alcuna regola della società, come mostrato dal suo regolare ritorno agli allenamenti, Walker è finito al centro di un'indagine per i suoi atteggiamenti, per quella che sembra l'ennesima bizza della sua carriera.

I giornalisti non aspettavano altro che conoscere il parere dell'allenatore del City sulla vicenda Walker e non si sono tirati indietro dal far domande "scomode" nell'appuntamento della vigilia della trasferta in casa del Crystal Palace. Guardiola abbastanza infastidito dalla domanda ha comunque chiuso la questione con poche parole: "Questa è una questione privata. La risolveremo internamente e ne parleremo con lui. Non è questa la sede per parlare di una situazione privata".

Di fronte all'insistenza dei cronisti, sul rispetto di una sorta di "codice etico" interno da parte dei giocatori del Manchester City, Guardiola si è mostrato categorico. La sensazione è che il catalano abbia sfruttato la vicenda per lanciare un monito a tutto il suo gruppo: "I calciatori devono stare attenti? Sì, sicuramente è completamento diverso rispetto ad anni fa. Loro lo sanno: quando apri la porta di casa, devono sapere che verranno filmati qualunque cosa facciano. Questa è la società". Messaggio ricevuto, forte e chiaro, Pep non transige.