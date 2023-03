Kyle Walker fuori controllo con due donne in un club, la polizia indaga sul video: “È inquietante” Kyle Walker terzino del Manchester City e della nazionale inglese protagonista di un video scandaloso che ha fatto molto scalpore. La polizia indaga.

A cura di Marco Beltrami

Tanto competitivo in campo, quanto spesso incontrollabile fuori. Kyle Walker è esuberante sia durante i suoi impegni professionali, con Manchester City e nazionale inglese, sia nella vita privata. L'esterno inglese di origini giamaicane già protagonista in passato di situazioni davvero borderline, è finito nelle ultime ore sulla graticola per un'altra storiaccia, che ha spinto la polizia a volerci vedere chiaro.

Tutto è partito da un video con protagonista Kyle Walker realizzato, stando a quanto riportato dal The Sun (che ha ottenuto le immagini delle telecamere presenti all'interno) , all'indomani della vittoria del City sul Newcastle, quando Guardiola aveva concesso due giorni di riposo ai suoi calciatori. Il 32enne è stato immortalato visibilmente su di giri in compagnia di alcuni amici in un locale. Il linguaggio del corpo sembra evidenziare un Walker tutt’altro che sobrio che inizia a “scherzare” con due donne bionde presenti al seguito del gruppetto. Ad un certo punto, ecco i comportamenti davvero pessimi da parte del calciatore.

Ad un certo punto l'esterno si è abbassato i pantaloni della tuta, mostrando a tutti le parti intime. Come se non bastasse poco dopo ha iniziato a ballare in maniera scatenata con una delle donne, palpeggiandola e poi baciandola. Il tabloid sottolinea come nessuna delle presenti fosse la moglie Annie Kilner. Il calciatore che guadagna circa 150mila sterline alla settimana ha poi proseguito la sua serata, bevendo drink e ballando, sotto gli sguardi incuriositi dei presenti. Quando è uscito poi, è stato necessario che qualcuno gli ricordasse di pagare il conto. A quanto pare non avrebbe non rispettato nessuna regola del City e infatti oggi si è presentato regolarmente agli allenamenti.

Dopo che il video è diventato di dominio pubblico però, ecco i guai per Walker, con l'indagine della polizia. Una fonte degli agenti del Cheshire ha infatti rivelato: "Mercoledì 8 marzo, la polizia del Cheshire è stata informata di un video che circolava sui social media in relazione a un'esposizione indecente che si sarebbe verificata nell'area di Wilmslow. Le indagini in relazione all'incidente sono nelle prime fasi e al momento non sono stati effettuati arresti". Un'altra fonte anonima presente sul luogo ha dichiarato: "È inquietante. La donna con cui Walker è non è sua moglie, ma lui si allunga e le tocca i seni. Ti chiedi se può peggiorare, poi tira fuori… in piena vista del bar e delle donne presenti. È profondamente preoccupante".

Nel frattempo la vicenda ha fatto molto scalpore oltremanica. Teresa Parker dell'associazione Women's Aid ha dichiarato: "Che sia fatto per provocare, per una cosiddetta risata, o per intimidire, per le persone colpite da atti osceni possono esserci effetti a lungo termine, sconvolgimento e traumi. Può dare alla persona che si espone un senso di potere nella situazione. E se non ci sono ripercussioni, forse dà loro la sicurezza di vedere che possono farla franca".