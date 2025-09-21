Guardiola protesta con il quarto uomo e poi lo lascia senza parole: gli dà un bacio inaspettato

L'Arsenal pareggia contro il Manchester City con un gol di Martinelli al 93′ ma la scena nel pomeriggio inglese se la prende Pep Guardiola per un siparietto inaspettato. È diventato virale sui social il siparietto che ha messo in scena con il quarto uomo, protagonista involontario di un momento piuttosto bizzarro: l'allenatore si era avvicinato a lui per protestare dopo un'azione di gioco non proprio lineare, ma non gli ha lasciato il tempo di rispondere perché dopo la sua lamentela lo ha afferrato per dargli un bacio sulla guancia.

Un gesto sicuramente amichevole ma che ha lasciato l'arbitro senza parole, tanto che si è allontanato con un sorriso imbarazzato. Non si sa con chiarezza cosa si siano detti, ma la scena ha catturato l'attenzione di tutti i tifosi che non sono riusciti a spiegarsi le motivazioni che hanno portato Guardiola a compiere un gesto del tutto inaspettato.

Guardiola bacia il quarto uomo durante Arsenal-City

Ci saremmo aspettati di tutto, tranne un bacio amichevole stampato da Guardiola sulla guancia del quarto uomo quasi come se fossero vecchi amici. Una scena del tutto inaspettata che ha spiazzato tutti, l'arbitro per primo che in pochi secondi non ha capito più nulla ed è rimasto frastornato. Alla fine della partita, prima dell'incredibile pareggio dell'Arsenal, l'allenatore del City gli si è avvicinato per protestare in maniera abbastanza aspra di una dinamica di gioco che era avvenuta sotto ai loro occhi pochi istanti prima.

Lo spagnolo era piuttosto accigliato mentre cercava di far valere le sue ragioni, ma in un attimo tutto è cambiato: Guardiola ha preso tra le mani il volto del quarto uomo e lo ha spiazzato dandogli un bacio sulla guancia senza nessuna motivazione apparente. La scena ha catturato la curiosità di tutti perché non sembra avere una spiegazione logica e per questo motivo è diventata virale tra i tifosi.