Guardiola ironico col giornalista in conferenza: frecciata su calciomercato e “notizie distorte”

Pep Guardiola ascolta in conferenza la domanda su Antoine Semenyo, prossimo acquisto del Manchester City a gennaio, e la prende male. Reagisce in maniera stizzita: prende una bella manciata di sarcasmo e ne dà una bella spolverata sulla risposta che propina all'interlocutore. È il giornalista di Sky Sports con il quale ingaggia un botta e risposta piccato per le "notizie distorte" che danno in tv attribuendogli parole, concetti che – a detta del tecnico – non sono veri. "Devo stare attento a quello che dico, altrimenti lo trasformate in qualcos'altro e poi lo mandate in onda", è la replica dell'allenatore che evita così ogni quesito scomodo su trattative, investimenti, milioni (tantissimi, almeno 75) messi a budget dal club per rinforzare la rosa.

La risposta sarcastica di Pep al giornalista: "Sei di Sky Sports, vero? Bene…"

L'incidente diplomatico si è verificato nell'incontro con la stampa alla vigilia della partita di campionato con il Sunderland. Quando Guardiola sente il nome di Semenyo del Bournemouth cambia completamente espressione e quel che ha stampata in viso lascia chiaramente intendere fastidio e disapprovazione. Preferisce non affrontare un argomento del genere e attacca per difendersi: "Sei un giornalista di Sky Sports, vero? Bene… Allora devo fare attenzione a quello che dico – la frase di Pep che ha destato scalpore -. Perché so che dirò una cosa e poi voi la trasformerete in qualcos'altro da mandare in onda sugli schermi".

La frecciata va dritto al bersaglio che, secondo l'allenatore, è la copertura mediatica dell'emittente satellitare sulle news di calciomercato: nello specifico viene accusata da Guardiola di distorcere le sue parole o anche dare un'enfasi eccessiva e non veritiera alle notizie sui trasferimenti. E, tanto per ribadire la propria ostilità ad affrontare la discussione, ha concluso l'intervento definendo "completamente chiusa" la finestra di mercato per il City.

Leggi anche La vendetta natalizia di José Mourinho: interrompe un giornalista e lo mette in punizione

Perché il Manchester City vuole Semenyo: operazione da 75 milioni di euro

Il Manchester City ha disponibilità economica a sufficienza per permettersi un'operazione così costosa anche a gennaio. Perché vuole Semenyo? È un'ala destra, che può giocare anche punta centrale, che in questa stagione di Premier League si è finora messo in mostra esibendo velocità, potenza fisica, duttilità tattica (può essere schierato anche sulla corsia mancina) e soprattutto la capacità di garantire un rendimento elevato. È il calciatore che ogni allenatore vorrebbe avere perché "già pronto" e se Pep lo ha segnalato è perché gli occorrono esterni d'attacco che rendano più devastanti il gioco sulle corsie esterne così da non dipendere, là davanti, solo dalla possanza di Haaland.

Quanto costa l'ala del Bournemouth, le cifre dell'affare

Semenyo ha una clausola rescissoria di 65 milioni di sterline (circa 75 milioni in euro) ed è attiva dal 1° al 10 gennaio 2026. In quella finestra di tempo il Manchester City ha intenzione di formalizzare l'ingaggio del calciatore, che diverrà ufficiale quando le parti avranno raggiunto l'intesa sulle modalità di pagamento tra società. Al giocatore, invece, un contratto di 5 anni con stipendio base intorno alle 150.000 sterline (171 mila in euro) a settimana più bonus fino a un ingaggio annuale che supera gli 8 milioni di euro. Il Bournemouth vorrebbe trattenerlo almeno per le partite contro Arsenal (3 gennaio) e Tottenham (7 gennaio), pure questo rientra nei termini della transazione.