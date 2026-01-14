Guardiola infuriato con il VAR dopo una revisione di sei minuti per un fuorigioco: cosa è successo
Pep Guardiola non ha peli sulla lingua e si infuria in conferenza stampa nonostante la vittoria del suo Manchester City: la squadra ha battuto 2-0 il Newcastle nella semifinale d'andata di FA Cup ma il risultato sarebbe potuto essere più generoso con il gol annullato ad Haaland per fuorigioco. La decisione dell'arbitro continua a far discutere ed è servito un check lungo oltre cinque minuti prima di dare il verdetto che non è condiviso da tutti anche a molte ore di distanza.
Secondo qualcuno la scelta è giusta perché il norvegese è in fuorigioco, ma altri gridano allo scandalo perché la posizione sarebbe dubbia. Non c'è stato neanche l'intervento del fuorigioco semi-automatico, dato che tutti i giocatori erano ammassati e il VAR ha dovuto tracciare le linee manualmente aumentando a dismisura il tempo della valutazione. Neanche l'allenatore è convinto e davanti ai giornalisti si è mostrato molto agitato.
La polemica di Guardiola sul fuorigioco di Haaland
Un gol in più avrebbe cambiato la dinamica della semifinale perché in una sfida andata e ritorno ogni dettaglio conta e le reti pesano tantissimo. Il City si è accontentato del 2-0 ma si è lasciato andare a un mare di polemiche per ciò che è accaduto in campo, alimentando il dibattito sulla tecnologia applicata al calcio e sui parametri attuali per valutare il fuorigioco. Guardiola non ha sospetti ma è infuriato: "Senti, non ho alcun sospetto. In 10 anni, quando abbiamo perso le semifinali nelle grandi competizioni, qui in campionato, non ho detto niente. Ma perché il VAR non è intervenuto e oggi sono passati più di sei minuti e nemmeno noi siamo riusciti a discuterne con l'arbitro? Ma mi chiameranno. Questa volta me lo spiegheranno".
La versione ufficiale fornita fagli arbitri è che Thiaw non ha tenuto in gioco Haalad sull'azione che ha portato al gol e inoltre l'attaccante ha rappresentato elemento di disturbo ostruendo la traiettoria a Pope. Guardiola non è convinto, specialmente perché l'annullamento del gol ha richiesto oltre cinque minuti di check e non è stata fornita una spiegazione per lui sufficientemente valida e inattaccabile. Richiama anche episodi del passato dove è stato utilizzato un metro di giudizio diverso: "Oggi, quattro persone non sono riuscite a decidere perché la linea era, non lo so, ma il secondo gol segnato dal Newcastle (in campionato), quello era perfetto. Era perfetta, la linea".