Guardiola infuriato con il VAR dopo una revisione di sei minuti per un fuorigioco: cosa è successo

Pep Guardiola non ha peli sulla lingua e si infuria in conferenza stampa nonostante la vittoria del suo Manchester City: la squadra ha battuto 2-0 il Newcastle nella semifinale d'andata di FA Cup ma il risultato sarebbe potuto essere più generoso con il gol annullato ad Haaland per fuorigioco. La decisione dell'arbitro continua a far discutere ed è servito un check lungo oltre cinque minuti prima di dare il verdetto che non è condiviso da tutti anche a molte ore di distanza.

Secondo qualcuno la scelta è giusta perché il norvegese è in fuorigioco, ma altri gridano allo scandalo perché la posizione sarebbe dubbia. Non c'è stato neanche l'intervento del fuorigioco semi-automatico, dato che tutti i giocatori erano ammassati e il VAR ha dovuto tracciare le linee manualmente aumentando a dismisura il tempo della valutazione. Neanche l'allenatore è convinto e davanti ai giornalisti si è mostrato molto agitato.

Il fuorigioco che ha innescato la polemica di Guardiola

La polemica di Guardiola sul fuorigioco di Haaland

Un gol in più avrebbe cambiato la dinamica della semifinale perché in una sfida andata e ritorno ogni dettaglio conta e le reti pesano tantissimo. Il City si è accontentato del 2-0 ma si è lasciato andare a un mare di polemiche per ciò che è accaduto in campo, alimentando il dibattito sulla tecnologia applicata al calcio e sui parametri attuali per valutare il fuorigioco. Guardiola non ha sospetti ma è infuriato: "Senti, non ho alcun sospetto. In 10 anni, quando abbiamo perso le semifinali nelle grandi competizioni, qui in campionato, non ho detto niente. Ma perché il VAR non è intervenuto e oggi sono passati più di sei minuti e nemmeno noi siamo riusciti a discuterne con l'arbitro? Ma mi chiameranno. Questa volta me lo spiegheranno".

La versione ufficiale fornita fagli arbitri è che Thiaw non ha tenuto in gioco Haalad sull'azione che ha portato al gol e inoltre l'attaccante ha rappresentato elemento di disturbo ostruendo la traiettoria a Pope. Guardiola non è convinto, specialmente perché l'annullamento del gol ha richiesto oltre cinque minuti di check e non è stata fornita una spiegazione per lui sufficientemente valida e inattaccabile. Richiama anche episodi del passato dove è stato utilizzato un metro di giudizio diverso: "Oggi, quattro persone non sono riuscite a decidere perché la linea era, non lo so, ma il secondo gol segnato dal Newcastle (in campionato), quello era perfetto. Era perfetta, la linea".