Guardiola assediato dalle domande su Maresca al Manchester City: “Ma volete licenziarmi?”

Pep Guardiola dà una risposta provocatoria ai giornalisti che in conferenza stampa fanno domande serrate sul suo futuro al Manchester City e sulle speculazioni che fanno riferimento a Enzo Maresca. L'ex allenatore del Chelsea è indicato quale potenziale sostituto proprio del tecnico catalano. "Ma volete licenziarmi? No… bene", dice con sarcasmo il tecnico che si trova preso tra due fuochi nonostante la squadra sia seconda in Premier League (a -4 dall'Arsenal) e in piena lotta per il titolo. Ma il pareggio col Sunderland e la concomitanza del calendario che domenica propone la sfida con i Blues, finiti sotto i riflettori per la rivoluzione in panchina, ha trasformato il chiacchiericcio e le supposizioni in stretta attualità. Guardiola, però, si chiama fuori da questo gioco respingendo categoricamente le voci su Maresca: "Mi dispiace, non risponderò", e le ha definite semplicemente "un'opinione di cui non sono a conoscenza".

Guardiola e il botta e risposta ironico in conferenza

Lo scambio di battute è iniziato quando un reporter ha chiesto al tecnico un commento sulle voci secondo sui tra le ragioni del licenziamento di Maresca al Chelsea ci sarebbe stata anche una presunta trattativa/colloquio con il Manchester City per affidargli l'incarico di allenatore. "Ma volete cacciarmi? Oh mio Dio… – esclama Guardiola, mettendosi le mani in faccia in segno di evidente fastidio -. Sarò l'allenatore del City la prossima stagione? Ho un contratto (è in scadenza nel 2026-2027 ndr) e guadagno tanti soldi. L'ho detto un milione di volte che intendo rispettarlo".

La battuta di Pep: "So che vi annoio ma un giorno me ne andrò, lo prometto"

Sebbene il tecnico catalano di solito eviti di parlare dei cambi di allenatore, assediato dalle domande ha fatto eccezione e ha parlato dell'argomento alla sua maniera. "So che la mia presenza ormai vi annoia… ne sono abbastanza sicuro visto che sono qui da una decina di anni. Un giorno me ne andrò, ve lo prometto. Ma ho ancora un contratto, sono felice, voglio lottare con la mia squadra e la dirigenza mi rispetta. Ne ho avuto la riprova anche la scorsa stagione quando non abbiamo vinto una partita in tre mesi e mi hanno sostenuto sempre".

Guardiola ha evitato ulteriori domande sul suo futuro e ha chiuso la questione col sorriso beffardo sulle labbra, facendo un'altra battuta caustica. "Mi piacerebbe restare qui, quindi vedremo. È l'ennesima volta che ripeto una cosa del genere… ma la mia credibilità è zero, giusto?".