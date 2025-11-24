Gravina apre a uno stage dell’Italia per i playoff: “La sospensione del campionato non è percorribile”

Gabriele Gravina ha parlato in conferenza stampa dopo il Consiglio Federale: “Spostare il campionato per la Nazionale non è un’idea percorribile, ipotesi stage a febbraio”.

L'Italia affronterà l'Irlanda del Nord in vista della semifinale playoff per accedere ai Mondiali 2026. In caso di vittoria gli azzurri poi dovranno vedersela contro la vincente della sfida tra Galles e Bosnia. Gli spareggi l'Italia l'aveva già vissuti nelle due precedenti edizioni dei Mondiali a cui non ha partecipato perdendo contro Svezia e Macedonia mancando di conseguenza gli appuntamenti del 2018 e 2022. Ecco perché tutto il popolo italiano ha chiesto a gran voce – soprattutto a mezzo social – di sospendere il campionato di Serie A in vista di quelle partite per consentire a Gattuso di lavorare per più tempo con il gruppo.

Ebbene la palla è passata a Gabriele Gravina, presidente della FIGC, che però nel corso del Consiglio Federale odierno ha fatto sapere il suo punto di vista sulla questione: "Rinviare o sospendere la giornata di campionato prima dei playoff la ritengo un'opzione non percorribile – ha detto -. Noi non cerchiamo alternative né scorciatoie". Gravina dunque al momento esclude questa possibilità ma aggiunge: "Ci stiamo attrezzando autonomamente per uno stage". Gravina è poi netto sulle sue possibili dimissioni in caso di mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali: "Non c’è nessuna norma che lo dice ma secondo me ci andremo"

L’Italia di Gattuso potrebbe giocare uno stage prima dei playoff Mondiali.

Non una chiusura totale dunque, ma parziale. Di fatto come spiegato da Gravina, l'Italia potrebbe prendere parte a uno stage: "I giocatori selezionabili nel campionato non superano il 25% – ha spiegato Gravina -. Potranno essere seguiti dal CT in questi mesi anche se potrebbe esserci uno stage a metà febbraio compatibile con gli impegni dei vari club anche dal punto di vista internazionale". Non è chiaro in quali modalità si svolgerà questo stage ma Gravina cerca dunque di andare incontro agli azzurri ma senza necessariamente fermare la Serie A.

Il Presidente Federale inoltre aggiunge: "Se vai fuori e perdi vuol dire che non meriti di andare al Mondiale. Non importa l’avversario, il risultato è lo stesso. Non possiamo dire di andare fuori – spiega specificando inoltre -. Un’Italia che non va ai Mondiali è un danno all’immagine per noi, ma anche per chi organizza i Mondiali essendo noi un paese in cui il calcio ha gran seguito. Fino a qualche anno fa, erano inimmaginabili alcune situazioni“.