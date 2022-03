Gol pazzeschi di Camavigna e Modric e il Real Madrid mette le mani sulla Liga Poker del Real Madrid, che batte 4-1 la Real Sociedad e sale a +8 sul Siviglia, secondo nella Liga. Gol fantastici di Camavinga e di Luka Modric, che a 36 anni è sempre fenomenale.

A cura di Alessio Morra

In attesa di sfidare il PSG nella gara di ritorno degli ottavi di Champions League il Real Madrid mette in modo quasi definitivo le mani sulla Liga. La squadra di Ancelotti in rimonta ha sconfitto la Real Sociedad e adesso ha un vantaggio di 8 punti sul Siviglia, bloccato lunedì dall'Alaves. Il Barcellona quarto ha diciotto punti di ritardo (ma anche due partite in meno). La partita è stata contrassegnata da due gol favolosi.

Giocare contro la Real Sociedad non è mai semplice, squadra organizzata, compatta che si difende molto bene. L'antifona la capisce subito il Real che dopo 10 minuti va sotto, gol di Mikel Oyarzabal attaccante della nazionale spagnola che trasforma un rigore. I blancos continuano ad attaccare, spingono forte, ma non riescono a trovare i tre attaccanti e così hanno dovuto ricorrere a un piano alternativo: quello dei tiri da fuori. E con due bolidi il Real ha raggiunto e superato i baschi.

Al 40′ il giovane francese Camavinga riceve il pallone e da oltre venti metri decide di calciare in porta, il pallone prende una traiettoria incredibile e si insacca, è 1-1. Esplode il Bernabeu, che prima della partita ha fatto un bell'omaggio all'Ucraina, martoriata dalla guerra con la Russia.

La prodezza del giovane francese ispira Luka Modric, il capitano del Real Madrid, che sugli sviluppi di un corner riceve un pallone e prova il golazo calciando dal limite dell'area di rigore. Il tiro è fantastico, l'espressione gioiosa del croato è contagiosa, 2-1 con gol da favola per il centrocampista che ha realizzato il secondo gol in campionato.

Il Real Madrid nel finale ha poi trovato altri due gol, segnati da due attaccanti. Benzema ha trasformato un calcio di rigore, che gli permette di confermarsi saldamente al comando della classifica marcatori, e poi è arrivato il poker di Asensio.