Gli inglesi non si danno pace per Vlahovic alla Juve: “Visualizza ma non risponde su Whatsapp” L’ormai imminente trasferimento di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina alla Juventus ha gelato l’Arsenal. In Inghilterra non si danno pace per la condotta avuta nel corso della trattativa.

A cura di Fabrizio Rinelli

Dusan Vlahovic ormai è pronto a vestire la maglia della Juventus. La trattativa per portare l'attaccante serbo in bianconero a gennaio è decollata nel corso della notte. La Vecchia Signora è uscita allo scoperto con il club viola facendo leva su una base d'accordo già conclusa con il giocatore e il suo entourage. Una trattativa che ha spiazzato tutti, anche gli stessi tifosi della Juventus, che non pensavano di poter gioire per l'acquisto del miglior attaccante europeo dopo i ben noti problemi economici che hanno colpito il club.

A sorprendere sono ovviamente le cifre dell'affare che sembravano non essere assolutamente alla portata per una società come la Juventus. Più per un club come l'Arsenal che disponeva di risorse importanti e aveva messo sul piatto la stessa cifra trovando anche l'ok da parte di Commisso. Proprio come era accaduto con l'Atletico Madrid mesi fa. Ma in entrambi i casi, l'affare è saltato per via del comportamento degli agenti del giocatore che si sono sempre negati al telefono. Nessuna risposta e tattica del silenzio perfettamente riuscita.

La notizia della chiusura dell'affare Vlahovic alla Fiorentina ha infatti creato stupore in Inghilterra, specie negli ambienti vicini all'Arsenal. Il giocatore era stato chiesto espressamente da Mikel Arteta ma la volontà di Vlahovic e del suo procuratore, Darko Ristic, era quello di restare in Italia in un club ambizioso come la Juventus. Sia la Fiorentina che lo stesso club dei Gunners, non sono mai riusciti a dialogare con lo stesso Ristic che, probabilmente, forte di un accordo con la Juve, si era reso completamente irreperibile.

Un comportamento finora sconosciuta al club londinese che mai si sarebbe aspettato di avanzare una proposta d'acquisto così importante senza ricevere alcuna risposta da parte del giocatore e del suo entourage. E così, mentre a Londra i tifosi dell'Arsenal si leccano le ferite di questa trattativa sfumata clamorosamente, c'è chi ha sottolineato proprio il comportamento di Ristic nelle ultime settimane. "Gli ho mandato un messaggio ieri e altri su whatsapp, ma ho ricevuto sempre un doppio segno di spunta blu senza risposta."

A spiegare l'incredibile evoluzione del trasferimento di Vlahovic dalla Fiorentina, è stato il giornalista inglese di Sky Sport UK, Dharmesh Sheth. Quest'ultimo ha spiegato nei minimi particolari quanto accaduto. Sheth ha potuto confermare personalmente che le mancate risposte degli agenti di Vlahovic all'Arsenal e anche agli altri club – diversi dalla Juve – che avevano provato ad avvicinarsi all'attaccante serbo, erano reali. L'accordo con la Juve era stato probabilmente già chiuso ad ottobre, c'era solo da capire i tempi e i modi per palesarsi finalmente alla Fiorentina…e a nessun altro…