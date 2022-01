Vlahovic alla Juve: in arrivo l’offerta da 60 milioni e visite nel weekend. Le ultime news di mercato

Si chiama Arthur Mendonça Cabral. Meglio noto a tutti semplicemente come Cabral. Potrebbe essere quasi sicuramente lui il prossimo acquisto della Fiorentina dopo l'arrivo ormai imminente di Vlahovic alla Juventus. Attaccante brasiliano 23enne del Basilea, Cabral ha già segnato 14 gol in 18 gare di campionato in questa stagione ma guardando ai numeri delle precedenti annate, Cabral era sempre andato in doppia cifra (14 e 18 gol in campionato) mentre in Conference League ha realizzato 13 gol in 12 presenze quest'anno portando il suo bottino complessivo a 27 reti in 31 presenze. Secondo quanto riferito da Sky, la Fiorentina ha presentato un'offerta di apertura al Basilea per ingaggiare l'attaccante fissata a 14 milioni garantiti più 2 milioni di bonus. Arthur Cabral è l'opzione principale per la Fiorentina nel caso in cui l'accordo di Dusan Vlahovic con la Juventus sarà completato nelle prossime ore.