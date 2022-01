L’Inter piazza un vero colpo di mercato a gennaio, pronta l’offerta per Gosens all’Atalanta Nel calciomercato di gennaio l’Inter potrebbe piazzare un grande colpo. I campioni d’Italia stanno per formulare un’offerta all’Atalanta per Robin Gosens.

A cura di Alessio Morra

Sembrava che nel mercato di gennaio potesse piazzare giusto un colpo per puntellare la rosa, un acquisto in attacco, Inzaghi ha chiesto Caicedo, ma si parla anche del rientro di Salcedo. Ma in realtà Beppe Marotta sta per chiudere la trattativa con l'Atalanta per Gosens, esterno di alto livello che dopo due stagioni giocate in modo meraviglioso in questa è stato frenato da un infortunio e che è sul mercato. Il Newcastle si è fatto sotto e sembrava seriamente intenzionato a comprare il tedesco, ma l'Inter ha accelerato e sembra aver bloccato Gosens. L'affare si potrebbe chiudere già nelle prossime ore.

Il via libera del presidente Zhang sarebbe già arrivato, ora tocca a Marotta e Ausilio convincere l'Atalanta, che non ha posto il veto per la cessione ma non intenzione di lasciare andare così facilmente Gosens, che agli ordini di Gasperini ha fatto un enorme salto di qualità. Considerato anche che è reduce dall'infortunio l'Inter vuole prelevare Gosens anche in vista del quasi certo addio di Perisic, il croato è in scadenza di contratto a giugno e non ha rinnovato. A Gosens sarebbe stato proposto un contratto da 3,5 milioni di euro dal Newcastle, una cifra alta ma i bianconeri lottano per non retrocedere in Premier League, mentre i nerazzurri lottano per il titolo in Serie A e giocano in Champions.

La formula dell'acquisto di Gosens. Marotta all'Atalanta proporrà l'acquisto di Gosens con la formula del prestito secco a gennaio, con obbligo di riscatto la prossima stessa. Obbligo fissato a 25 milioni di euro. In pratica un'offerta simile a quella del Newcastle, che lotta per non retrocedere e che non può avere la certezza di salvarsi e non vuole impegnarsi in modo completo per il giocatore. Poi dopo aver chiuso per il tedesco, i dirigenti nerazzurri cercheranno di chiudere anche la trattativa per l'acquisto di una punta.