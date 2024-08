Juve chiude per Koopmeiners, attesa per Sancho. La Roma cerca Danso. Offerta al Napoli per Osimhen.

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

La Juventus spara le sue ultime cartucce prima della fine del calciomercato: la sessione estiva verrà chiusa fra cinque giorni oggi è il giorno delle visite di Francisco Conceicao, ma all'orizzonte ci sono i possibili arrivi di Sancho e soprattutto di Koopmeiners, dato che oggi potrebbe essere il giorno decisivo per la chiusura dell'affare. Il Napoli ha ricevuto la prima offerta ufficiale per Osimhen dall'Arabia Saudita, mentre la Roma tratta sempre per l'arrivo di Danso in difesa. Anche l'Atalanta abbraccia il suo nuovo rinforzo: questa mattina Cuadrado ha svolto le visite mediche con la Dea ed è pronto a firmare il suo contratto da parametro zero.

All-in della Juventus, oggi potrebbe chiudere per Koopmeiners e Sancho

Mentre Francisco Conceicao è arrivato a Torino per svolgere le visite mediche, i bianconeri sono ancora attentissimi sul fronte del mercato in entrata. Il portoghese è l'ultimo nome a varcare i cancelli di Vinovo ma a cinque giorni dalla chiusura del calciomercato potrebbero esserci ancora tanti colpi. Oggi può essere il giorno giusto per sbloccare Koopmeiners: la fumata bianca è vicina e l'Atalanta è pronta ad accettare l'offerta da 55 milioni di euro più bonus. Per quanto riguarda Sancho invece il discorso si fa più complicato, visto l'inserimento del Chelsea nella trattativa.

Napoli, Osimhen può salutare: offerta dall'Arabia Saudita

Resta ancora intricato il discorso legato a Victor Osimhen. Ieri sera è arrivata la prima offerta ufficiale per lui, proveniente dall'Arabia Saudita, e gli azzurri avrebbero accettato 65 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo. Non c'è però ancora l'accordo con l'attaccante che non sembra essere propenso: sullo sfondo c'è il PSG, la pista preferita dal nigeriano fino a questo momento.

La Roma cerca Danso: pronta una nuova offerta

De Rossi potrebbe avere presto il nuovo innesto per la difesa. La Roma ha inviato al Lens una nuova offerta per arrivare a Danso: sul piatto c'è un prestito oneroso da 1 milione di euro, con obbligo di riscatto fissato a 21.5 milioni oltre ad alcuni bonus. Una proposta soddisfacente per i francesi che potrebbero presto dare luce verde per il trasferimento.

Milan, Adli verso l'addio

La Fiorentina ha chiesto informazioni per Adli. Il francese è in uscita dal Milan e sono partiti i primi contatti con la Viola che si sono già informati con la dirigenza rossonera. La valutazione del giocatore si avvicina ai 15 milioni di euro, ma la formula del trasferimento potrebbe cambiare: la strada più facile è quella di un prestito con obbligo di riscatto. Tra gli obiettivi in entrata per il Milan invece resta sempre calda la pista che porta a Manu Kone, ma è tutto legato all'addio di Bennacer.

L'Inter accoglie Palacios

Giorno di presentazioni anche in casa Inter dove tutti attendono l'arrivo di Palacios. Il giovane difensore è l'ultimo innesto dei nerazzurri: oggi sosterrà le visite mediche in città e poi firmerà il contratto che lo legherà alla nuova squadra per i prossimi cinque anni. In tutto l'Inter ha investito 6.5 milioni di euro, di cui 4 di parte fissa più bonus.