Gli eccessi di Grealish sono arrivati a Las Vegas: festeggiamenti sfrenati in una suite da sogno Jack Grealish protagonista ancora una volta di festeggiamenti sfrenati, questa volta in occasione delle meritate vacanze a Las Vegas.

A cura di Marco Beltrami

Jack Grealish ha visto accrescere in modo esponenziale la sua già notevole popolarità dopo la vittoria del treble con il Manchester City. Un risultato ottenuto anche grazie ai festeggiamenti sfrenati del calciatore inglese, letteralmente scatenato. E a quanto pare non è ancora finita, visto che il classe 1995 si è goduto un altro po' di relax molto particolare.

Archiviati gli impegni con l'Inghilterra nelle qualificazioni europee e smaltita definitivamente la sbornia per la festa del treble, ecco che Jack si è concesso una vacanza di alcuni giorni presso una location a dir poco lussuosa ovvero il Resort World di Las Vegas. Da martedì 20 giugno a lunedì 26 giugno, l'ex Aston Villa ha staccato completamente la spina soggiornando in una suite eccezionale dotata di tutti i comfort.

Resort World Las Vegas

La "casa" di Grealish in questi giorni è stata la Crockfords Palace di circa 650 metri quadrati. Al suo interno c'è un grande atrio, una sala da pranzo formale, una sala multimediale all'avanguardia con posti a sedere in stile cinema e una sala giochi completa di biliardo e angolo bar. Come se non bastasse poi ecco quattro camere da letto, senza dimenticare poi anche la presenza di una spaziosa terrazza con piscina privata, spa, giardini ben curati e cucina gourmet con patio.

Un trattamento da nababbo per Grealish con pasti ricercati e sontuosi, trattamenti speciali e serate di festa culminate nell'appuntamento con il DJ in cima alle classifiche, Tiesto. La presenza del calciatore del Manchester City è stata sfruttata dal Resort World Las Vegas per celebrare il suo secondo anniversario, con una festa particolare all'interno dello Zouk Nightclub. Oltre a Jack erano presenti anche altri campioni dello sport: Andre James dei Las Vegas Raiders, il combattente di MMA Aljamain Sterling, Merab Dvalishvili e JPBuys.

Durante il suo soggiorno, Grealish ha vissuto anche momenti di privacy con cene all'interno della sua suite, ispirate a diverse culture culinarie. Quando ha potuto però il fresco vincitore della Champions non ha rinunciato ad allenarsi e ha sfruttato il centro fitness all'avanguardia del resort per provare a restare in forma. Non è la prima volta che Grealish frequenta questo lussuoso resort visto che ci aveva già soggiornato nel 2022. Il centrocampista che ha goduto di un pacchetto VIP di 92.993 euro a Las Vegas per il quale aveva diritto a 116 bottiglie di champagne in una cabina, è stato visto in una discoteca (Zouk) a Las Vegas accompagnato da una giovane mora.