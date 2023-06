Grealish bacchettato dal ct dell’Inghilterra per il calo fisico: costretto a correre dopo la partita Dopo i bagordi della Champions Grealish ha risposto alla convocazione dell’Inghilterra: zero minuti in campo e una sessione di corsa per rimettersi in forma.

A cura di Ada Cotugno

Il grande protagonista dei festeggiamenti del Manchester City per la Champions League è senza dubbio Jack Grealish. La prova opaca offerta nella finale con l'Inter non gli ha impedito di diventare la vera celebrità del party che è durato quattro giorni consecutivi, culminato con la parata per le strade della città.

In quei giorni l'ex Aston Villa ha bevuto di tutto, passando anche per Ibiza dove ha trascorso un giorno di follia assieme ad alcuni compagni di squadra. I social sono piedi di video che lo ritraggono mentre beve, ride e si diverte con il resto della squadra che comunque nella baldoria non è riuscita a tenere il suo passo.

Ma dopo i bagordi è tempo di tornare in campo con la chiamata dell'Inghilterra, impegnata nelle qualificazioni europee contro Malta e Macedonia del Nord. Il ct Southgate ha deciso di convocarlo, ben consapevole che la sua forma fisica non sarebbe stata al top dopo tutti questi festeggiamenti.

Jack Grealish anima della festa del Manchester City: è l’unico a non essersi cambiato.

Grealish ha risposto alla chiamata e si è presentato puntuale all'appuntamento con la nazionale, il primo dopo la vittoria della Champions League. Contro Malta i Tre Leoni hanno portato a casa un soddisfacente 4-0, ma il giocatore del Manchester City non è stato chiamato in causa. Il suo allenatore gli ha concesso qualche giorno in più per riprendersi, preparandogli allenamenti con ritmi serratissimi.

Il Daily Mail ha spiato dietro le quinte della nazionale inglese: nonostante non sia sceso in campo, Grealish si è preparato ugualmente così da riprendere i normali ritmi e tornare a disposizione già dalla prossima partita.

Nel video diffuso su twitter si vede il giocatore impegnato in una sessione di corsa assieme al preparatore atletico, un'esercitazione esplicitamente richiesta da Southgate. Il caldo asfissiante di Malta ha reso il suo recupero molto più complicato, ma in questo modo Grealish potrà mantenere i suoi livelli di forma fisica in vista della prossima partita.

"L'obiettivo di tutti i ragazzi del City è quello di farli bene per queste partire. Inevitabilmente per loro ci sarà un calo. Hanno bisogno di riprendersi, hanno bisogno di dormire, hanno bisogno di mangiare bene e noi vogliamo prepararli", ha dichiarato il ct inglese bacchettando chi si è lasciato andare negli ultimi giorni.

Di sicuro i tanti festeggiamenti hanno spinto il suo corpo al limite, tanto da non consentirgli di scendere in campo neanche qualche minuto. Ma l'Inghilterra non può fare a meno di lui e prima delle vacanze dovrà affrontare l'ultima prova contro la Macedonia del Nord.