Un calciatore del City ha vomitato nella borsa della mamma di Grealish: aveva bevuto da astemio I festeggiamenti del Manchester City per la Champions sono stati contraddistinti anche da alcuni incidenti di percorso. A farne le spese lo scatenato Grealish e in particolare sua mamma.

A cura di Marco Beltrami

I festeggiamenti dei giocatori del Manchester City per la vittoria della Champions hanno fatto storia. Sono stati giorni intensi per le stelle di Guardiola che si sono letteralmente scatenate regalando scene bizzarre diventate poi virali. Protagonista assoluto Jack Grealish che ha vestito i panni del mattatore. Il centrocampista però ha dovuto fare i conti anche con un fuori programma familiare, che è diventato di dominio pubblico grazie al racconto di Ederson.

Il gruppo dei campioni d'Europa ha speso 55mila euro in alcolici dopo il trionfo di Istanbul. Numeri impressionanti che confermano la scarsa sobrietà di Haaland e compagni. In questi giorni vissuti tra la Turchia, Ibiza e Manchester, ne sono successe di tutti i colori e non tutto è stato immortalato dalle telecamere o dalle fotocamere degli smartphone.

Un episodio in particolare a distanza è stato raccontato direttamente dal ritiro della nazionale brasiliana da Ederson, e riguarda quei giocatori che hanno vissuto delle celebrazioni un po' anomale, essendo astemi. Tra questi solo uno è riuscito a resistere e non farsi coinvolgere dai compagni, ovvero Aké, mentre gli altri hanno comunque provato a farsi un drink e le cose sono andate malissimo. L'estremo difensore del Manchester City infatti ha spiegato con il sorriso a TNT Sports BR : "Ci sono giocatori del Man City che non bevono, ma hanno fatto un'eccezione, come nel caso di Ruben Dias".

Il povero difensore portoghese però ha pagato subito dazio alla sua scelta azzardata e a a farne le spese è stato il clan Grealish e in particolare la mamma dell'ex Aston Villa presente come tutti i familiari per la festa Champions. Ederson infatti tra un sorriso e l'altro ha svelato: "Purtroppo il bere non ha funzionato per Dias. Dopo due colpi ha vomitato tutto nella borsa della madre di Jack Grealish".

Non è molto fortunato con le borse il calciatore della nazionale inglese che durante la festa negli spogliatoi per la Premier invece si lamentò quando un addetto ai lavori esagerando nelle celebrazioni rischiò di rovinargli l'accessorio di lusso. Ci risiamo, con i tifosi subito scatenati sui social: "Povera signora Grealish, si spera che almeno le abbia preso una borsa nuova".