Giroud spiega ai compagni il gol annullato, un’immagine lo inchioda: il regolamento è chiaro Giroud aveva segnato un gol pesantissimo in Milan – Empoli, ma l’arbitro Marcenaro lo ha annullato per un fallo di mani, decisione presa con l’ausilio del VAR.

A cura di Alessio Morra

Il Milan si è impantanato e a San Siro ha pareggiato 0-0 con l'Empoli. I rossoneri restano davanti all'Inter, bloccato dalla Salernitana, ma rischiano di essere superati dalla Roma, e la Juve può avvicinarsi ulteriormente. Insomma un passo indietro dopo il roboante successo sul Napoli. Ma c'è stato un momento in cui tutto il popolo rossonero ha esultato per un gol, quello segnato da Giroud, che però è stato annullato dal VAR per una irregolarità. A fine partita il bomber francese ha cercato di far valere le proprie ragioni, ma nonostante le spiegazioni accorate la decisione di annullare la rete è corretta.

Dopo il 4-0 inflitto al Napoli al Maradona, il Milan ha ospitato l'Empoli. Pioli ha fatto un discreto turnover, ma nella ripresa è stato costretto a mandare in campo Leao, Brahim Diaz e Giroud. Servivano i calibri pesanti per sbloccare il risultato. Il gol agognato è arrivato al 90′, quando tutto il popolo rossonero è esploso di gioia, che però è durata molto poco. Il direttore di gara Mercenaro ha praticamente subito cancellato il gol per fallo di mano. Il match è finito così senza gol.

Il tocco di mani di Giroud, il gol all’Empoli è stato annullato.

Dopo le prime iniziali proteste, alcuni calciatori del Milan hanno continuato a discutere con l'arbitro al termine dell'incontro. Olivier Giroud invece ha spiegato ai compagni di squadra la dinamica e facendolo ha provato a far capire le sue ragioni, dicendo che quel tocco, quello di braccio, non sarebbe stato da sanzionare. In inglese l'ex di Arsenal e Chelsea parlando della dinamica del tocco dice: "They say handball", cioè "Loro dicono che è fallo di mano".

Il centravanti francese cerca di discolparsi, ma proprio indicando la parte dove è andato a sbattere il pallone si condanna. Giroud indica il punto in cui il pallone ha toccato il braccio, e se il pallone è finito, come sembra, laddove ha indicato il transalpino si ha la conferma che quello è fallo di mano. Il regolamento, a tal proposito, è più chiaro. Non potrebbe essere altrimenti.

Il francese mostra la parte di braccio con cui ha toccato il pallone.

Il regolamento stabilisce che si fischia il fallo di mano se il pallone viene toccato con la mano e con il braccio, praticamente tutto, tranne la parte superiore e cioè la spalla. Quindi Giroud indicando il punto in cui ha toccato il pallone di fatto si ‘condanna' e rende ulteriormente corretta la decisione dell'arbitro Marcenaro. Quindi non c'è modo di protestare per i rossoneri, che devono accontentarsi di questo punto.