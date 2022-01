Giocherà la Coppa d’Africa grazie a LinkedIn, la storia di Roberto Lopes: “Credevo fosse spam” Roberto Lopes tra una settimana giocherà la Coppa d’Africa con Capo Verde grazie ad una chiamata arrivata su LinkedIn.

A cura di Vito Lamorte

Ci sono storie che portano con loro un alone di incredulità per il modo in cui si verificano. Quella di Roberto Lopes, calciatore dello Shamrock Rovers, è una di quelle. Questo 29enne nato a Dublino tra qualche giorno prenderà parte alla Coppa d'Africa con la nazionale di Capo Verde. Una vicenda molto particolare, visto che Lopes potrà giocare questa manifestazione grazie alle origini del padre e a LinkedIn, il social network usato per la ricerca di posti di lavoro. Il calciatore ai microfoni di BBC Africa ha raccontato in che modo si è verificato questo connubio: "In un'intervista avevo scherzato sul fatto che anch'io avrei potuto giocare con la nazionale del Capo Verde. C'era un giornalista che si spinse oltre e contattò qualcuno dalla federazione. Ma non se ne fece di nulla".

Prima di lui un altro irlandese di origini africane, Ayman Ben Mohamed, era stato chiamato a giocare con la Tunisia e questo precedente ha dato slancio alla vicenda: se a tutto questo ci aggiungiamo anche le distanze ridotte grazie ai social, ecco che la storia di Roberto ha preso sempre più corpo in maniera lineare.

Lopes fino al 2016 giocava a calcio e lavorava come agente bancario in un istituto di credito di Dublino, occupandosi di ipoteche: ha affrontato anche il Milan nel turno secco di Europa League nell'autunno del 2020 ma non è riuscito a fermare Ibrahimovic & co.

Il difensore classe 1992 ha raccontato com'è andato il contatto con il CT e l'incredulità quando ha letto il messaggio: "Ricevetti un messaggio su LinkedIn dell'allora ct Rui Aguas, che mi aveva scritto in portoghese (la lingua ufficiale di Capo Verde, ndr). Credetti che si trattasse di un messaggio di spam e non ci ho fatto caso. Dopo nove mesi mi riscrisse: ‘Hai pensato a quello che ti ho detto?'".

Solo in quel momento il calciatore realizzò che si trattava di un messaggio di altra portata: "Mi sentii scortese per non avergli risposto. Copiai il messaggio su Google Translate e lessi: in pratica, mi chiedeva se avessi voluto far parte della nazionale del Capo Verde. Ero entusiasta: risposi di sì, al 100%".

Da quel momento Roberto Lopes ha vestito otto volte la maglia della nazionale capoverdiana e ha preso parte a tutte le sei partite valide per le qualificazioni per i Mondiali del 2022. Il calciatore, però, potrà finalmente prendere parte ad una competizione internazionale grazie ad un profilo di Linkedin aperto per caso: "Creai un profilo quando ero al college, ma non lo guardavo mai".